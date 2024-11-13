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13.11.2024, 09:37

Школьница из Астаны отравилась таблетками, которые ей дала медсестра

Новости Казахстана 0 509

Родители ученицы школы-гимназии Астаны рассказали, что их дочь получила отравление из-за таблеток, которые ей дала школьная медсестра. В отношении медика начато расследование, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "КТК".

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

По словам мамы девочки, дочь, вернувшись со школы домой, упала прямо на пороге. Сначала, рассказывает женщина, она подумала, что ребенка избили на улице, но после того, как дочь начало рвать, она вызвала скорую, и, выяснила, что у той "отравление антибиотиками системного действия".

"На предпоследнем уроке ее вызвала медсестра. Ребенку без моего ведома дали восемь таблеток. Прямo, когда глотала таблетки, заставляли ее, а она считала эти таблетки", - рассказывает мама девочки Актамак Аппас.

Когда ребенок пришел в себя, родители попытались получить объяснение от руководства 27-й школы-гимназии. Но дозвониться до директора, по словам матери, ей не удалось. В деле сейчас разбирается Минздрав.

"Территориальным комитетом объявлено служебное расследование", - сообщил Ержан Нурлыбаев, вице-министр здравоохранения Казахстана.

По данным телеканала, медработник, от которой получила препараты школьница, работает не в самом учебном заведении, а в одной из городских поликлиник. Лечение антибиотиками прописал фтизиатр, поскольку девочка около года назад контактировала с больным туберкулезом одноклассником.

"Весь класс стоял на учете. В этом году их сняли. Фтизиатр отправила нас на КТ. Ребенка обследовали, ребенок абсолютно здоров. Нет никаких палочек", - объяснила мама девочки.

Практикующие врачи говорят, что антибиотики в таком случае и количестве назначаться действительно могут. Но прием препаратов должен быть обязательно согласован с родителями.

"Любая манипуляция в школе или любой прием препарата должен быть с согласия родителей. Они сначала заполняют информированное согласие, только после этого ребенку даются любые препараты. Информированное согласие всегда заполняется письменно", - объяснила врач-педиатр Жамиля Иманалиева.

Кроме этого, любые таблетки, по словам педиатра, необходимо принимать во время или после еды. Айсауле же их получила от медсестры в конце второй смены, то есть на голодный желудок.

Семья Айсауле не намерена оставлять случившееся безнаказанным. Мама девочки уже направила жалобу в прокуратуру.

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