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13.11.2024, 09:54

Иммиграция из Китая и Монголии в Казахстан бьет рекорды: кто к нам приезжает

Новости Казахстана 0 438

В Первом кредитном бюро проанализировали данные об иммиграции из Китая и Монголии, передает Tengrinews.kz.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Согласно данным Бюро национальной статистики, за первые девять месяцев 2024 года в Казахстан на постоянное место жительства прибыл 1451 человек из Китая и 1088 из Монголии. Это на 177 и 172 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года, и самые высокие показатели за последние годы: из Китая - с 2017 года, из Монголии - с 2011-го. Ничего похожего на нынешние показатели все это время не наблюдалось. При этом из Казахстана в Монголию и Китай переезжает не так много людей.

Как отметили в Первом кредитном бюро, подавляющее большинство мигрантов (98 процентов из Китая и 99 процентов из Монголии) - этнические казахи. Половина переселенцев из КНР выбрали для жизни Алматы или Астану, еще 20 процентов обосновались в Алматинской области. Среди выходцев из Монголии популярным направлением стала Акмолинская область.

Всего за первые три квартала 2024 года Казахстан принял 20,4 тысячи иммигрантов (из всех стран), что на 6,5 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Страну покинули 10,2 тысячи человек, что на 20 процентов меньше, чем в 2023 году.

Напомним, ранее в Казахстане разработали новые правила переселения кандасов. Теперь кандасы и внутренние мигранты не смогут работать за пределами регионов расселения. Под исключение попадают вахтовики. Новые правила переселения разработали в Министерстве труда и социальной защиты.

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