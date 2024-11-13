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13.11.2024, 10:42

Досрочная пенсия: какие выплаты получают казахстанцы

Новости Казахстана 0 883

В министерстве труда и соцзащиты населения рассказали LS, какие выплаты получают казахстанцы, вышедшие на пенсию раньше срока.

Фото: lsm.kz
Фото: lsm.kz

Согласно информации, с 2021 года по 5 ноября 2024 года правом раннего выхода на пенсию по возрасту воспользовались около 31,5 тыс. человек. Средний размер их выплат составляет 27 тыс. тенге.

В Минтруда отметили, что данная возможность есть у казахстанцев, которые проживали в зоне чрезвычайного и максимального радиационного риска с 29 августа 1949 года по 5 июля 1963 года не менее пяти лет. А также женщины, родившие (усыновившие, удочерившие) пятерых и более детей и воспитавшие их до восьмилетнего возраста.

"Наибольшее число женщин, воспользовавшихся правом досрочного выхода на пенсию как многодетные матери, проживают в Туркестанской области (порядка 9,6 тыс. человек)", – уточнили в ведомстве.

При этом учет работающих пенсионеров министерством не ведется.

Ранее большой резонанс получило заявление министра труда Светланы Жакуповой о том, что работающих пенсионеров хотят ограничить в выплатах. Однако позже она пояснила, что это лишь одна из идей, вынесенных на обсуждение.

Также на пенсию раньше срока могут выйти казахстанцы, которые оформили страховой аннуитет. Для этого человек должен заключить договор со финкомпанией, предоставляющей такую услугу. При этом необходимо накопить достаточную сумму денег. С 2023 года приобрести аннуитет могут мужчины в возрасте 55 лет, а женщины – 53 лет. 

Данной возможностью могут воспользоваться и лица, работающие на вредном производстве. Однако для них действуют другие условия.

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