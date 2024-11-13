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13.11.2024, 10:56

Тысячи фальшивых долларов и евро разошлись по Казахстану – предупреждение

Новости Казахстана 0 427

Агентство по финансовому мониторингу сообщило об участившихся случаях сбыта фальшивой иностранной валюты, передает ИА «NewTimes.kz».

Фото: ИА «NewTimes.kz»
Фото: ИА «NewTimes.kz»

Так, в Алматы установлена группа лиц, которая занималась сбытом поддельных 100 долларовых купюр.

«В ходе обыска по месту жительства одного из участников преступления обнаружены поддельные доллары в количестве 149 штук (14 900 долларов США). Злоумышленники задержаны. В отношении них судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей», - говорится в сообщении.

Кроме того, в Западно-Казахстанской области совместно с полицией выявлен факт сбыта поддельной валюты. Группа лиц подозревается в сбыте фальшивых 25 000 долларов США и 10 000 евро в одном из лотерейных клубов Уральска.

«На данные денежные средства подозреваемые лица пополнили счета для осуществления ставок. В отношении сбытчика с санкции суда избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», - дополнили в АФМ.

Иную информацию в ведомстве не сообщили, ссылаясь на тайну расследования.

Также сообщается, что с начала года на территории Казахстана из оборота изъято 1 060 фальшивых банкнот, из них в национальной валюте 141 штука на сумму 647 000 тенге, 905 купюр на 90 400 долларов США, 4 купюры на 2 000 евро, 10 купюр на сумму 1 000 юаней.

Общая сумма изъятых фальшивых банкнот составляет более 43 млн тенге.

В целом, в текущем году за изготовление и сбыт фальшивых купюр осуждены 8 человек. Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 6 лет.

«Чтобы не стать жертвой фальшивомонетчиков и не оказаться в орбите уголовного преследования не разменивайте купюры незнакомым лицам и не покупайте валюту у «менял», даже если они предлагают обмен по более выгодному курсу. В случае обнаружения фальшивой банкноты, не пытайтесь ее сбыть. Незамедлительно обратитесь в АФМ или территориальные департаменты», - предупредили в ведомстве.

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