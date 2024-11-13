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13.11.2024, 12:19

“Ребенок не мой, ДНК-тест сдавать не буду“: на чью сторону встанет суд

Новости Казахстана 0 1 110

Адвокат Халида Ажигулова рассказала Tengrinews.kz, можно ли подать на алименты, если отец не вписан в свидетельство о рождении ребенка, а также объяснила, как действовать, если биологический родитель отказывается проходить тест на отцовство.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney
Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

По словам адвоката, даже если биологический отец не вписан в свидетельство о рождении ребенка, мать или опекун имеют право подать иск в суд о взыскании с него алиментов.

"В ситуациях, когда биологический отец по каким-либо причинам не был указан в свидетельстве о рождении, законодательство Казахстана полностью находится на стороне прав и законных интересов ребенка. Подобная практика полностью соответствует международным стандартам защиты прав детей, в том числе рожденных вне брака. Не имеет значения, были ли родители в браке, согласился ли биологический отец ребенка официально дать ему свою фамилию и быть вписанным в свидетельство о рождении. Согласно Конституции и Кодексу о браке (супружестве) и семье родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей", - отмечает адвокат.

По общему правилу, споры об установлении отцовства разрешаются специализированным судом по делам несовершеннолетних по месту жительства ребенка.

"Мать ребенка или опекун имеют право в любое время до достижения ребенком совершеннолетия подать иск в суд сразу и об установлении отцовства, и о взыскании алиментов. На сайте Верховного суда Казахстана есть шаблон иска, которым можно воспользоваться", - поясняет Ажигулова.

При рассмотрении иска об установлении отцовства, отмечает адвокат, суд принимает во внимание доказательства, с достоверностью подтверждающие происхождение ребенка от конкретного лица.

"К таким доказательствам могут быть отнесены объяснения сторон и третьих лиц, показания свидетелей, заключения экспертов, вещественные доказательства и иные источники. Если биологический отец отказывается признавать свое отцовство, то суд может назначить проведение молекулярно-генетической экспертизы для подтверждения отцовства, в обиходе такую экспертизу называют "ДНК-тест на отцовство". В рамках этого теста эксперты берут образцы крови, эпителия от предполагаемого отца и ребенка для анализа, на основании которого делают свое заключение о наличии родства", - объясняет адвокат.

Однако мужчины, избегающие ответственности, не всегда охотно идут сдавать анализ на отцовство. Но и в этом случае законы стоят на стороне ребенка.

"По закону, если сторона уклоняется от участия в производстве экспертизы или чинит препятствия в ее проведении, суд вправе признать факт, для выяснения которого экспертиза была назначена, установленным или опровергнутым. То есть, даже если отец умышленно уклоняется от прохождения молекулярно-генетической экспертизы, то за ним никто не будет бегать. Суд просто вынесет решение в пользу заявителя, что биологическое отцовство установлено за ответчиком, и вынесет решение о взыскании с него алиментов. При этом стоимость экспертизы также будет взыскана с ответчика", - заключила Халида Ажигулова.

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