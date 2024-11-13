“Ребенок не мой, ДНК-тест сдавать не буду“: на чью сторону встанет суд

Адвокат Халида Ажигулова рассказала Tengrinews.kz , можно ли подать на алименты, если отец не вписан в свидетельство о рождении ребенка, а также объяснила, как действовать, если биологический родитель отказывается проходить тест на отцовство.

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По словам адвоката, даже если биологический отец не вписан в свидетельство о рождении ребенка, мать или опекун имеют право подать иск в суд о взыскании с него алиментов.

"В ситуациях, когда биологический отец по каким-либо причинам не был указан в свидетельстве о рождении, законодательство Казахстана полностью находится на стороне прав и законных интересов ребенка. Подобная практика полностью соответствует международным стандартам защиты прав детей, в том числе рожденных вне брака. Не имеет значения, были ли родители в браке, согласился ли биологический отец ребенка официально дать ему свою фамилию и быть вписанным в свидетельство о рождении. Согласно Конституции и Кодексу о браке (супружестве) и семье родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей", - отмечает адвокат.

По общему правилу, споры об установлении отцовства разрешаются специализированным судом по делам несовершеннолетних по месту жительства ребенка.

"Мать ребенка или опекун имеют право в любое время до достижения ребенком совершеннолетия подать иск в суд сразу и об установлении отцовства, и о взыскании алиментов. На сайте Верховного суда Казахстана есть шаблон иска, которым можно воспользоваться", - поясняет Ажигулова.

При рассмотрении иска об установлении отцовства, отмечает адвокат, суд принимает во внимание доказательства, с достоверностью подтверждающие происхождение ребенка от конкретного лица.

"К таким доказательствам могут быть отнесены объяснения сторон и третьих лиц, показания свидетелей, заключения экспертов, вещественные доказательства и иные источники. Если биологический отец отказывается признавать свое отцовство, то суд может назначить проведение молекулярно-генетической экспертизы для подтверждения отцовства, в обиходе такую экспертизу называют "ДНК-тест на отцовство". В рамках этого теста эксперты берут образцы крови, эпителия от предполагаемого отца и ребенка для анализа, на основании которого делают свое заключение о наличии родства", - объясняет адвокат.

Однако мужчины, избегающие ответственности, не всегда охотно идут сдавать анализ на отцовство. Но и в этом случае законы стоят на стороне ребенка.