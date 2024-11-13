Казахстан займет 168 миллиардов тенге на 15 лет

Депутаты Мажилиса приняли в работу законопроект, который позволит ратифицировать соглашение о займе между Казахстаном и Азиатским банком инфраструктурных инвестиций (АБИИ), передает корреспондент Tengrinews.kz .

Фото: depositphotos.com

Как сообщила депутат Мажилиса Татьяна Савельева, кредитное соглашение было подписано в Астане в августе 2024 года.

"Заем Азиатского банка развития предоставляется Казахстану в сумме 52,3 миллиарда йен (167,4 миллиарда тенге - прим.) со сроком погашения 15 лет, включая льготный период до 1 июня 2027 года", - рассказала Савельева на пленарном заседании Мажилиса.

По ее словам, средства нужны Казахстану для поддержания устойчивости экономики в рамках утвержденного размера дефицита республиканского бюджета на плановый период.

"Комитет по финансам и бюджету готов проработать этот законопроект и подготовить по нему заключение. Прошу поддержать", - обратилась к коллегам парламентарий.

Напомним, ранее мы сообщали о тои, что Исламский банк развития инвестирует 1,15 миллиарда долларов в водную сферу Казахстана.