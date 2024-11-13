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13.11.2024, 14:20

“Это не моя точка зрения“. Инициатор смены часового пояса обратился к казахстанцам

Новости Казахстана 0 437

Инициатор смены часового пояса в Казахстане - депутат Мажилиса Еркин Абиль - обратился к недовольным таким решением казахстанцам, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

По словам депутата, после реакции казахстанцев на его недавний пост в соцсетях он предложил всем неравнодушным встретиться и поговорить.

"Хейтерам" я, кому смог, кто оставлял какие-то обратные контакты, я к ним обращался, говорил, давайте без эмоций соберемся, если есть необходимость, я готов встретиться, объяснить свою точку зрения. Дело в том, что это не моя точка зрения. Это не какие-то отдельные депутаты. Это - научный консенсус. Есть рекомендации Международного альянса природного времени, есть научные изыскания. Правительство принимало решение не просто так, с бухты-барахты, только из-за моего депутатского запроса. Там работала правительственная комиссия, есть заключения нескольких научных учреждений. Комиссия начала работать задолго до моего депутатского запроса", - заявил Еркин Абиль в кулуарах Мажилиса.

Депутат признался, что изначально действительно был против единого часового пояса, но потом передумал.

"Я был против, потому что у меня на руках не было достоверных научных исследований (...) Я их изучил, я посмотрел, там есть хороший анализ влияния на здоровье людей. И в целом идет рекомендация, в том числе и к некоторым европейским странам - вернуться в естественное природное время. Не переходить на летнее/зимнее время, чтобы полдень был ровно в 12 часов, желательно. Это и есть природное время", - сказал Абиль.

По мнению мажилисмена, в Казахстане есть сторонники природного времени.

"А вам лично комфортно в таком графике?", - спросили журналисты.

"Мне комфортно", - коротко ответил депутат.

Ранее Еркин Абиль признал, что в Восточно-Казахстанской области два часовых пояса: UTC+5 и в UTC+6. И предложил "обсудить этот вопрос".

Накануне казахстанцы "атаковали" Facebook инициатора смены часового пояса Еркина Абиля. Мажилисмен опубликовал в соцсетях пост, в котором в очередной раз высказался о сохранении единого часового пояса в Казахстане и "в последний раз объяснил очевидные вещи". Однако казахстанцы его не поддержали.

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