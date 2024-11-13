Изменят ли пенсионный возраст для пострадавших от Семипалатинского полигона: ответ правительства

Премьер-министр Олжас Бектенов ответил на запрос депутатов о необходимости досрочного выхода на пенсию тех, кто работал в зоне повышенного радиационного риска на территории Семипалатинского испытательного ядерного полигона с 1949 по 1990 год, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Депутаты предлагали досрочный выход на пенсию мужчинам с 55 лет при общем стаже 25 лет и женщинам с 50 лет при общем стаже 20 лет.
На их запрос премьер-министр сообщил, что снижение пенсионного возраста, как предложено депутатами, приведет к уменьшению срока накоплений и снижению размеров пенсий.
"Снижение периода накоплений приведет к уменьшению размеров базовой пенсионной выплаты, которая исчисляется пропорционально стажу участия в пенсионной системе", - сообщил Бектенов.
Он уточнил, что согласно действующему законодательству только граждане, проживавшие в зонах чрезвычайного и максимального радиационного риска с 29 августа 1949 года по 5 июля 1963 года не менее 5 лет, имеют право на назначение пенсионных выплат по возрасту: мужчины - по достижении 50 лет, женщины - по достижении 45 лет.
Для этих граждан также предусмотрено льготное исчисление трудового стажа. Работа и военная служба в районах, прилегающих к Семипалатинскому ядерному полигону в период с 29 августа 1949 года по 5 июля 1963 года, учитываются в тройном размере, а с 6 июля 1963 года по 1 января 1992 года - в полуторном размере.
Также Бектенов указал в ответе депутатам, что для реализации льгот и компенсаций потребуется изменение законодательства и выделение дополнительных средств из республиканского бюджета.
"Для оказания мер соцподдержки по дозе облучения решающее значение имеет вопрос определения метода установления доз облучения пострадавшего гражданина, его потомков, полноценной деятельности Госреестра, определения источника его финансирования, разработки правовых актов, регламентирующих его деятельность, и так далее. Таким образом, меры по совершенствованию законодательства будут приниматься после определения оптимального метода установления дозы облучения", - говорится в ответе.
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