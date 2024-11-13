Изменят ли пенсионный возраст для пострадавших от Семипалатинского полигона: ответ правительства

Премьер-министр Олжас Бектенов ответил на запрос депутатов о необходимости досрочного выхода на пенсию тех, кто работал в зоне повышенного радиационного риска на территории Семипалатинского испытательного ядерного полигона с 1949 по 1990 год, передает корреспондент Tengrinews.kz .

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Депутаты предлагали досрочный выход на пенсию мужчинам с 55 лет при общем стаже 25 лет и женщинам с 50 лет при общем стаже 20 лет.

На их запрос премьер-министр сообщил, что снижение пенсионного возраста, как предложено депутатами, приведет к уменьшению срока накоплений и снижению размеров пенсий.

"Снижение периода накоплений приведет к уменьшению размеров базовой пенсионной выплаты, которая исчисляется пропорционально стажу участия в пенсионной системе", - сообщил Бектенов.

Он уточнил, что согласно действующему законодательству только граждане, проживавшие в зонах чрезвычайного и максимального радиационного риска с 29 августа 1949 года по 5 июля 1963 года не менее 5 лет, имеют право на назначение пенсионных выплат по возрасту: мужчины - по достижении 50 лет, женщины - по достижении 45 лет.

Для этих граждан также предусмотрено льготное исчисление трудового стажа. Работа и военная служба в районах, прилегающих к Семипалатинскому ядерному полигону в период с 29 августа 1949 года по 5 июля 1963 года, учитываются в тройном размере, а с 6 июля 1963 года по 1 января 1992 года - в полуторном размере.

Также Бектенов указал в ответе депутатам, что для реализации льгот и компенсаций потребуется изменение законодательства и выделение дополнительных средств из республиканского бюджета.