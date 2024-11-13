10 млн тенге пропали с депозита казахстанца

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Заявление о пропаже крупной суммы денег с личного счета жителя города Щучинск поступило в отдел полиции в мае этого года. 73-летний мужчина рассказал полицейским, что неизвестные лица похитили 10 млн тенге, которые хранились на депозите. При этом сам заявитель не передавал какие-либо данные третьим лицам, и звонков от интернет-мошенников к нему не поступало.

В рамках досудебного расследования сотрудники полиции установили, что к преступлению может быть причастен бывший сосед потерпевшего, проживающий с ним на одной лестничной площадке. При проверке данная версия полностью подтвердилась.

Как стало известно, 45-летний житель Тараза вошел в доверие к акмолинцу, завладев его мобильником, и перевел на свой счет 10 млн тенге, а затем обналичил их.

В настоящее время фигурант содержится под стражей в Актобе, так как за ним числятся и другие факты мошенничества.

Расследование уголовного дела продолжается.

Департаментом полиции Акмолинской области принимается комплекс мер по раскрытию и предупреждению фактов мошенничества. По инициативе полицейских в регионе проходит ОПМ «Anti-fraud», в рамках которого за один день было раскрыто 16 киберпреступлений.