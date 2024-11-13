Балаева ответила, могут ли прекратить ретрансляцию российских фильмов

Министр культуры и информации Аида Балаева в кулуарах Мажилиса 13 ноября 2024 года ответила, стоит ли перед правительством Казахстана задача прекратить ретрансляцию российских фильмов и сериалов, чтобы эту нишу занял казахстанский продакшн, сообщает корреспондент Zakon.kz.