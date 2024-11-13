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13.11.2024, 16:31

Сколько денег в заначках имеют казахстанцы

Новости Казахстана 0 435

Каждый третий житель Казахстана имеет накопления на "черный день". По крайней мере, так заявили 35% респондентов в рамках опроса Национального банка за октябрь 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz

Опрос по Казахстану об инфляционных ожиданиях регулярно проводится Национальном банком РК. Он охватывает 1500 респондентов – взрослое население от 18 лет и старше во всех областных центрах, а также в городах Астана, Алматы и Шымкент.

Важно, что большая часть опрошенных (33,5%) назвала ежемесячный доход своей семьи в коридоре 150 001-300 000 тенге. 25,1% имеют доход от 301 000 до 500 000 тенге, 11,5% – свыше 501 000 тенге.

Отвечая на вопрос "Как изменилось материальное положение вашей семьи за последние 12 месяцев?", 24,1% опрошенных признались, что стали жить лучше, 52,9% сообщили, что их финансовое состояние не изменилось, а 19,6% заявили, что их жизнь ухудшилась. Остальные 3,4% не стали отвечать на вопрос.

На вопрос: "Скажите, пожалуйста, в данный момент есть ли у вас или вашей семьи личные сбережения и денежные накопления?", 35% ответили, что есть, 55,2% сказали, что никаких накоплений не имеют.

Интересен ответ на вопрос: "Какую сумму денег сегодня можно считать сбережениями?". Оказалось, что:

  • для 7,4% опрошенных и 100 тысяч тенге – уже накопления;
  • 10,3% граждан считают, что накоплениями может считаться сумма от 500 тысяч до 1 миллиона тенге;
  • 8,2% полагают, что накопления – это сумма от 2 до 5 млн тенге;
  • 2% назвали оптимальной суммой накоплений от 20 до 50 млн тенге;
  • 0,7% посчитали, что для спокойной жизни в заначке надо иметь 1 миллиард тенге или больше;
  • более 50% не смогли ответить на вопрос.

Как хранят свои накопления граждане РК?

52% – на депозите, 27% – в виде недвижимости, 6,2% – в ценных бумагах. Характерно, что 93% предпочитают тенговые депозиты, при этом треть из этого количества имеет и резервный валютный депозит. При этом 36,6% граждан смогли за прошедший год приумножить свои накопления, у 43,8% они остались без изменений и у 15,6% респондентов сбережения уменьшились.

И, наконец, 28,3% опрошенных считают нынешнее время "очень хорошим" для начала инвестиций, 47% – "ни хорошим, ни плохим", а 14% – "очень нехорошим". 10,7% с ответом затруднились.

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