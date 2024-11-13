Авто в утиль: что получат казахстанцы за отказ от старых машин

По информации ведомства, получение заявок от собственников транспортных средств начнется после того как будут заключены договоры с переработчиками. Согласно новым правилам, участвовать могут все предприятия, занимающиеся преобразованием черного металла. Платой для них является право собственности на извлекаемое сырье. Это делается для того, чтобы исключить монополию.

В Минэкологии отметили, что после запуска программы приниматься заявки от владельцев будут исключительно в информационной системе. Для этого казахстанцы будут предоставлять необходимые документы, делать фотофиксацию в режиме реального времени в мобильной версии (нужна ЭЦП).

После одобрения предмет сделки необходимо доставить к пункту приема в течение 15 рабочих дней. Также можно заключить договор купли-продажи с транспортировщиком (подписывается ЭЦП в информационной системе).

Взамен владелец получит компенсацию в виде скидочного сертификата, который составит от 315 тыс. тенге до 1,5 млн тенге, в зависимости от категории (см. таблицу).

В Минэкологии заверили, что после того как будет запущена программа, актуальный список пунктов приема и мест их расположения будет опубликован на официальном сайте оператора – "Жасыл даму".

Ранее LS сообщал, что в Казахстане хотят изменить программу сдачи старых авто в утиль.