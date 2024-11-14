Антикор нашел миллионы в доме у налоговика из Астаны: как его наказали

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Судебная коллегия 13 ноября рассмотрела уголовное дело в отношении сотрудника налоговой службы.

"Приговором межрайонного суда по уголовным делам по городу Астане от 24 сентября 2024 года руководитель отдела управления по администрированию косвенных налогов ДГД по городу Астане Тулегенов Р., являясь лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, признан виновным в получении взятки в сумме 3,6 миллиона тенге от директора ТОО С. за возврат излишне уплаченного налога на добавленную стоимость (сумма взятки - 10 процентов от возврата НДС в сумме 36 миллионов тенге) и приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать определенные должности", - сообщили в столичном суде.

Отмечается, что, не соглашаясь с приговором суда, осужденный и его защитники, не оспаривая виновность осужденного, просили изменить приговор в сторону смягчения и назначить наказание в виде штрафа. Однако апелляционная инстанция оставила приговор в силе.

Суд первой инстанции при назначении наказания в виде лишения свободы учел не только наличие смягчающих уголовную ответственность и наказание обстоятельств в виде чистосердечного раскаяния и наличия малолетних детей, но и отягчающие обстоятельства – нарушение присяги.

"Администрирование косвенных налогов в виде возврата превышения НДС налогоплательщику – это предусмотренная государством мера для создания более благоприятных условий для бизнеса. Прозрачность и эффективность налогового администрирования, в свою очередь, должны привести к улучшению инвестиционного климата. Однако Тулегенов Р., возглавляя отдел управления по администрированию косвенных налогов ДГД по городу Астане, совершил коррупционное преступление", - говорится в сообщении.

В суде отметили, что осужденный дискредитировал налоговую службу и подорвал доверие к государственным служащим.

При таких обстоятельствах назначенное наказание в виде лишения свободы соответствует требованиям статьи 52 Уголовного кодекса.