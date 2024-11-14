Костанаец отсудил 14 миллионов за дефектное авто у автодилера

В Костанайской области разгорелся скандал вокруг покупки автомобиля, за который покупатель заплатил 14 миллионов тенге, передает Tengri Auto со ссылкой на Комитет по защите прав потребителей.
То, что должно было стать осуществлением мечты для покупателя, обернулось неприятным сюрпризом. Вскоре после покупки люксового автомобиля владелец обнаружил серьезную проблему - неисправность аккумуляторной батареи, без которой машина не могла полноценно функционировать.
Разочарованный покупатель потребовал расторжения договора и возврата денег. Однако продавец отказался выполнять требования и возвращать средства, что привело к затяжному конфликту. Специалисты департамента торговли и защиты прав потребителей вмешались в ситуацию, после чего суд, рассмотрев дело и заслушав позицию третьей стороны, обязал продавца компенсировать клиенту потраченные средства.
Итогом стала выплата компенсации в размере более 14,4 миллиона тенге.
Комментарии0 комментарий(ев)