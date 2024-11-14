Костанаец отсудил 14 миллионов за дефектное авто у автодилера

В Костанайской области разгорелся скандал вокруг покупки автомобиля, за который покупатель заплатил 14 миллионов тенге, передает Tengri Auto со ссылкой на Комитет по защите прав потребителей.

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То, что должно было стать осуществлением мечты для покупателя, обернулось неприятным сюрпризом. Вскоре после покупки люксового автомобиля владелец обнаружил серьезную проблему - неисправность аккумуляторной батареи, без которой машина не могла полноценно функционировать.

Разочарованный покупатель потребовал расторжения договора и возврата денег. Однако продавец отказался выполнять требования и возвращать средства, что привело к затяжному конфликту. Специалисты департамента торговли и защиты прав потребителей вмешались в ситуацию, после чего суд, рассмотрев дело и заслушав позицию третьей стороны, обязал продавца компенсировать клиенту потраченные средства.

Итогом стала выплата компенсации в размере более 14,4 миллиона тенге.