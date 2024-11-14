Дроппер: новое понятие хотят ввести в Казахстане

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) опубликовало проект постановления с изменениями, направленными на усиление противодействия мошенничеству в банковском секторе, передает Tengrinews.kz .

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Как говорится в документе АРРФР, в рамках поправок вводится новое понятие — "дроппер". Под этим термином понимаются физические или юридические лица, которые, содействуя мошенникам, предоставляют свои персональные данные и за вознаграждение выводят похищенные средства.

Также предлагается обязать банки отправлять одноразовый код на мобильное устройство клиента при получении онлайн-кредита и обеспечить в мобильном приложении функционал для подачи жалобы на действия мошенников.

Проект постановления правления будет находиться на публичном обсуждении до 26 ноября.

Кто такие дропперы?

Дропперы или дропы - это добровольные помощники мошенников, их главная задача – участие в незаконных операциях по выводу чужих денег за счет предоставлением своих банковских карт и данных для проведения теневых операций.

Дропперами, как правило, становятся молодые люди и иногда даже пенсионеры, которых могут намеренно ввести в заблуждение. Они сами открывают банковские карты, будь то физические или виртуальные, и в дальнейшем передают реквизиты, логины и пароли мошенникам, получая за это определенное вознаграждение. Важно подчеркнуть, что дроп не инициируют сами мошеннические схемы. Они выполняют указания аферистов.