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13.11.2024, 22:14

Какие данные об иностранцах соберут при дактилоскопии

Новости Казахстана 0 432

Правительство постановлением от 8 ноября 2024 года утвердило перечень сведений, содержащихся на материальных носителях с дактилоскопической информацией, при оформлении документов, удостоверяющих личность, виз РК, выдаче разрешения на постоянное или временное проживание, сообщает Zakon.kz.

Фото: freepik
Фото: freepik

Уполномоченные государственные органы в сфере дактилоскопической и (или) геномной регистрации формируют перечень сведений, содержащихся на материальных носителях с дактилоскопической информацией при проведении дактилоскопической регистрации.

Сбор дактилоскопической информации при дактилоскопической регистрации включает получение биометрических данных об особенностях строения папиллярных узоров десяти пальцев обеих рук и (или) ладоней обеих рук человека путем дактилоскопирования и персональные данные, установленные Правилами проведения дактилоскопической и геномной регистрации.

Материальный носитель с дактилоскопической информацией граждан РК, иностранцев и лиц без гражданства при оформлении документов, удостоверяющих личность, содержит следующие сведения:

  • фамилию, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность);
  • дату и место рождения;
  • пол;
  • национальную принадлежность (по желанию владельца);
  • гражданство;
  • фотографию;
  • информацию об особенностях строения папиллярных узоров десяти пальцев рук;
  • номер, дату выдачи, срок действия документа, удостоверяющего личность;
  • подпись владельца документа;
  • индивидуальный идентификационный номер (при его наличии);
  • дату и основание проведения дактилоскопической регистрации;
  • наименование органа, выдавшего документ;
  • фамилию, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) лица, осуществившего дактилоскопическую регистрацию.

Материальный носитель с дактилоскопической информацией иностранцев и лиц без гражданства при оформлении виз РК содержит:

  • фамилию, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность);
  • дату рождения;
  • пол;
  • информацию об особенностях строения папиллярных узоров десяти пальцев рук;
  • гражданство;
  • фотографию;
  • номер, дату выдачи, срок действия документа, удостоверяющего личность;
  • дату выдачи, срок действия визы;
  • дату и основание проведения дактилоскопической регистрации;
  • наименование органа, выдавшего визу;
  • фамилию, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) лица, осуществившего дактилоскопическую регистрацию.

Материальный носитель с дактилоскопической информацией иностранцев и лиц без гражданства при выдаче ВНЖ в РК содержит:

 
  • фамилию, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность);
  • дату рождения;
  • пол;
  • информацию об особенностях строения папиллярных узоров десяти пальцев и ладоней обеих рук;
  • гражданство;
  • фотографию;
  • адрес места постоянного проживания за рубежом;
  • адрес места временного проживания в Республике Казахстан;
  • адрес принимающей стороны;
  • номер, дату выдачи, срок действия документа, удостоверяющего личность;
  • дату и основание проведения дактилоскопической регистрации;
  • фамилию, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) лица, осуществившего дактилоскопическую регистрацию.

Материальный носитель с дактилоскопической информацией иностранцев и лиц без гражданства, выдворяемых за пределы РК либо подпадающих под действие международных договоров о реадмиссии, содержит:

  • фамилию, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность);
  • дату рождения;
  • пол;
  • информацию об особенностях строения папиллярных узоров десяти пальцев и ладоней обеих рук;
  • гражданство;
  • фотографию;
  • номер, дату выдачи, срок действия документа, удостоверяющего личность;
  • дату и основание проведения дактилоскопической регистрации;
  • фамилию, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) лица, осуществившего дактилоскопическую регистрацию;
  • дату и основания выдворения за пределы Республики Казахстан (вступившего в законную силу приговора или решения суда);
  • дату, до истечения которой судом установлен запрет на въезд на территорию РК.

Материальный носитель с дактилоскопической информацией иностранцев и лиц без гражданства при выдаче разрешения на постоянное проживание в РК содержит следующие сведения:

  • фамилию, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность);
  • дату рождения;
  • пол;
  • информацию об особенностях строения папиллярных узоров десяти пальцев и ладоней обеих рук;
  • гражданство;
  • фотографию;
  • номер, дату выдачи, срок действия документа, удостоверяющего личность;
  • дату и основание проведения дактилоскопической регистрации;
  • фамилию, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) лица, осуществившего дактилоскопическую регистрацию;
  • дату выдачи, срок действия визы, разрешения на временное проживание;
  • адрес места планируемого постоянного проживания;
  • наименование органа, рассматривающего ходатайство на постоянное место жительства.

Постановление вводится в действие с 23 ноября 2024 года.

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