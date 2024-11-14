Задержан замначальника колонии Алматинской области

В Алматы задержан заместитель начальника учреждения №14 департамента уголовно-исполнительной системы по Алматинской области, передает Tengrinews.kz .

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Официальный комментарий об этом предоставила пресс-служба прокуратуры региона.

"13 ноября 2024 года управлением досудебного расследования прокуратуры Алматинской области в городе Алматы задержан заместитель начальника учреждения №14 ДУИС по Алматинской области по подозрению в получении взяток неоднократно", - говорится в пресс-релизе.

Поясняется, что в рамках уголовного дела проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.