Задержан замначальника колонии Алматинской области

В Алматы задержан заместитель начальника учреждения №14 департамента уголовно-исполнительной системы по Алматинской области, передает Tengrinews.kz.
Официальный комментарий об этом предоставила пресс-служба прокуратуры региона.
"13 ноября 2024 года управлением досудебного расследования прокуратуры Алматинской области в городе Алматы задержан заместитель начальника учреждения №14 ДУИС по Алматинской области по подозрению в получении взяток неоднократно", - говорится в пресс-релизе.
Поясняется, что в рамках уголовного дела проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
"Иная информация в соответствии с требованиями статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан разглашению не подлежит", - добавили в пресс-службе.
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