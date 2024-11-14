18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
492.17
522.39
5
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
14.11.2024, 08:36

На сколько лет хватит пенсии из ЕНПФ, если пенсионер накопил 6 млн тенге в Казахстане

Новости Казахстана 0 475

Пенсионные накопления казахстанцев будут постепенно уменьшаться по мере их выплаты. А длительность получения средств будет зависеть от накопленной суммы. Об этом читайте в материале NUR.KZ.

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

У казахстанцев ежемесячно удерживаются 10% из зарплаты в качестве обязательных пенсионных взносов (ОПВ), которые хранятся в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ). Эти средства должны будут обеспечивать старость граждан в будущем.

При этом следует помнить, что собственные накопления составляют только определенную часть совокупной пенсии: также в нее входят солидарная часть, взносы работодателей, базовая пенсия, выплаты за вредные условия труда и так далее.

Но в то же время доля выплат из ЕНПФ достаточно большая, поэтому важно иметь официальное трудоустройство с соответствующими отчислениями.

Мы решили выяснить, на сколько лет хватит пенсионных накоплений у условного казахстанца, который собрал 6 млн тенге и достигнет 63 лет в 2025 году. Ответ на этот вопрос предоставили в ЕНПФ.

Как назначают размер пенсионных выплат

Согласно сообщению ЕНПФ, размер ежемесячных пенсионных выплат из фонда определяется специальной методикой.

Так, сумма ежемесячной выплаты в первый год получения пенсии определяется за счет умножения накоплений вкладчика на базовую ставку (равна 6,5%). Затем это значение делится на 12 месяцев.

А в последующие годы ежемесячные пенсионные выплаты будут индексироваться на 5% в год.

При этом размер ежемесячной выплаты не может быть ниже 70% от прожиточного минимума (30 384 тенге на 2024 год). А если она все же окажется меньше, то выплата автоматически повышается до этого уровня.

Как долго будут поступать выплаты

Согласно указанной методике расчета, в момент выхода на пенсию условный вкладчик с накоплениями в размере 6 млн тенге может рассчитывать на ежемесячную пенсию из ЕНПФ (в первый год получения) в размере 32 500 тенге (6 000 000 х 0,065/12).

Следует обратить внимание, что это размер пенсии только из ЕНПФ и только за счет ОПВ, без учета солидарной, базовой и прочих составляющих. А вместе с ними сумма совокупной пенсии будет больше.

"Средний срок таких выплат, с учетом индексации и начисленного инвестиционного дохода, составит порядка 18 лет, что примерно соответствует ожидаемой продолжительности жизни вкладчика с (момента наступления – прим. ред.) пенсионного возраста.

При выходе гражданина на пенсию и получении выплат из ЕНПФ инвестиционный доход продолжает начисляться на остаток накоплений до исчерпания.

Необходимо отметить, что начисленная инвестиционная доходность в течение периода выплат влияет только на продолжительность выплат из ЕНПФ", – сообщается в ответе фонда.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Они нас уже сегодня программируют, что после выхода на пенсию нам останется жить 18 лет. Спасибо всем небожителям.
14.11.2024, 05:13
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 1 января 2025 года в Казахстане будут увеличены пенсии: кого это коснетсяНовости Казахстана
22.10.2024, 20:03 0
Минтруд РК выпустил приказ касательно пенсийНовости Казахстана
21.10.2024, 15:24 0
Почему в некоторых семьях рождаются только девочки, узнали генетикиНовости Мира
18.10.2024, 12:28 0
Водителя арестовали и лишили прав за стикер на госномерахНовости Казахстана
07.11.2024, 11:45 0
Рубли и российские флаги в Байконуре расстроили казахстанцевНовости Казахстана
30.10.2024, 12:12 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...