В КУИС отказались назвать колонию, в которой сидит Бишимбаев

В Комитете уголовно-исполнительной системы (КУИС) не назвали колонию, в которой отбывает наказание осужденный экс-министр Куандык Бишимбаев, передает корреспондент Tengrinews.kz .

Архивное фото / ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Ранее адвокат осужденного Ерлан Газымжанов рассказал, что Бишимбаев сидит в учреждении максимальной безопасности в Степногорске. В то же время в СМИ появилась информация, что Куандык Бишимбаев отбывает наказание в учреждении №5 в Степногорске. В КУИС в ответ на официальный запрос редакции Tengrinews.kz частично подтвердили эту информацию, однако конкретную колонию не назвали.

"Указанный в запросе осужденный отбывает наказание, назначенное судом, в учреждении максимальной безопасности уголовно-исполнительной системы. О месте отбывания осужденного, в соответствии с действующим законодательством (статья 25 Уголовно-исполнительного кодекса), уведомлены его близкие родственники", - ответили в комитете.

Отметим, статья 25 Уголовно-исполнительного кодекса гласит, что администрация учреждения или органа, исполняющего наказание, обязана уведомить о прибытии осужденного его супруга/супругу, одного из родственников либо законного представителя по выбору осужденного. Сделать это необходимо в течение двух рабочих дней.

В комитете также добавили, что Куандык Бишимбаев не работает в колонии.

"Распорядок дня в учреждении аналогичен для всех содержащихся. В связи с отсутствием вакансий он не трудоустроен", - добавили в КУИС.

Напомним: недавно в сети появилась информация о том, что Бишимбаева не могут найти в казахстанских колониях. Некоторые СМИ предположили, что он отбывает наказание в Степногорске или Аршалы.

Позже некоторые Telegram-каналы начали писать, что экс-министр якобы сбежал из исправительного учреждения. В КУИС это опровергли, заявив, что "информация не соответствует действительности". Как заверили в пресс-службе, Бишимбаев отбывает наказание в учреждении максимальной безопасности.

По факту распространения в социальных сетях недостоверной информации возбуждено уголовное дело.

13 мая в Астане завершился процесс по делу об убийстве Салтанат Нукеновой. Экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева суд признал виновным в истязании и убийстве своей супруги. Его приговорили к 24 годам лишения свободы.

Его брат Бахытжан Байжанов был признан виновным в укрывательстве преступления и приговорен к четырем годам лишения свободы.