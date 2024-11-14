Представлялись детьми: казахстанцев обманули через WhatsApp на миллионы

В Западно-Казахстанской области раскрыли группу мошенников, которые представлялись детьми потерпевших и выманивали у них деньги, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz .

Фото: polisia.kz

Группа состояла из трех подозреваемых, один из которых через приложение WhatsApp вошел в общий чат, созданный для обсуждения мероприятий педагогов.

"Ознакомившись с переписками, он начал обращаться к участникам чата в личных сообщениях, представляясь их детьми и прося перевести деньги, объясняя, что его телефон якобы выключен. Некоторые жители отправили свои данные карт и CVV-коды. Впоследствии мошенники сняли деньги со счетов потерпевших, а обналичивание средств организовали через знакомых, которые получали прибыль с "выручки", - рассказали в полиции.

Фото: polisia.kz

На данный момент расследуется 17 фактов мошенничества. Среди потерпевших есть и жители других регионов. Общий ущерб, причиненный действиями злоумышленников, составляет около 10 миллионов тенге.

Полиция рекомендует казахстанцам быть осторожными не только при общении с незнакомцами по телефону, но и в общих чатах.