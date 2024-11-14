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14.11.2024, 10:27

Новый вид мошенничества в Казахстане: покупка машин из ОАЭ, Китая и Грузии

Новости Казахстана 0 327

Казахстанцев предупредили о том, что они могут столкнуться с мошенниками при покупке автомобилей из ОАЭ, Китая и Грузии, сообщает Zakon.kz.

Фото: рixabay
Фото: рixabay

Как говорится в Telegram-канале о мошенничествах aqparatsaqsys, популярность авто из этих стран растет благодаря привлекательным ценам и обещанию "выгодных" условий. Но это направление также стало целью для мошенников, которые используют различные схемы обмана, чтобы выманить деньги у доверчивых покупателей.

Как работают популярные схемы

1. Фальшивые дилеры и сайты.

Мошенники создают фальшивые веб-сайт"ы и соцсети, представляясь крупными дилерами. Они размещают фото и видео автомобилей, предлагают хорошие условия и скидки, но требуют предоплату или депозит. После получения денег исчезают.

2. Нереально низкие цены.

Продавцы обещают автомобиль по цене ниже рыночной, используя такие предлоги, как срочная продажа или аукционная покупка. Как только вы переводите деньги, связь с ними пропадает, и никакой машины вы не получаете.

3. Дополнительные расходы и сборы.

Некоторые мошенники заманивают низкой ценой, а затем требуют дополнительные платежи за "доставку", "растаможку" или "страховку", заявляя, что это обязательные процедуры. После перевода этих сумм покупатель остается ни с чем.

4. Подмена VIN-номеров и скрытые дефекты.

Бывают случаи, когда под видом "авто без пробега" продаются машины с серьезными повреждениями или скрытыми дефектами. Мошенники подделывают документы и VIN-номера, чтобы скрыть реальную историю автомобиля.

Как избежать мошенничества

  • Проверяйте репутацию продавца. Изучайте отзывы и выбирайте только проверенные компании с долгой историей.
  • Требуйте полную информацию о машине. Необходимо запросить VIN-номер и проверить его через официальные базы данных.
  • Не переводите предоплату. Настоящие компании работают с оплатой при получении или через доверенные платформы с гарантией.
  • Лично осматривайте автомобиль. Если возможно, посетите страну покупки, чтобы увидеть автомобиль лично или доверить проверку местному специалисту.
"Будьте осторожны! Покупка автомобиля из другой страны может быть выгодной, но только при условии внимательной проверки и осмотрительности. Мошенники используют любые возможности, чтобы обмануть, и важно защитить себя и свои средства", – предупредили казахстанцев. 
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