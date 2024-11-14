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14.11.2024, 10:34

Российский бизнес столкнулся с ухудшением платежей через банки Казахстана

Новости Казахстана 0 363

Банки Казахстана осенью 2024 года резко увеличили сроки проведения платежей российского бизнеса, рассказали РБК представители транспортных компаний и профильные юристы, передает rbc.ru

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости
Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Как изменились сроки проведения платежей

К ноябрю 2024 года средний срок проведения платежей между Россией и Казахстаном увеличился на 24% по сравнению с июлем текущего года и в некоторых случаях может доходить до двух месяцев, рассказал РБК финансовый директор транспортной компании ПЭК Роман Ромашевский. Он объясняет это тем, что казахстанские банки ужесточили комплаенс в отношении переводов из России. «Финансовые организации запрашивают все больше дополнительных документов и пояснений с данными о компаниях-отправителях и получателях денежных средств, характеристиках товара и подробностях сделки», — пояснил Ромашевский.

Средний срок проведения платежей между Россией и Казахстаном на данный момент действительно вырос и может составлять от нескольких недель до двух месяцев, подтвердил управляющий партнер адвокатского бюро Nordic Star Андрей Гусев: «Чем сложнее и крупнее транзакция, тем дольше ее обработка». По словам ведущего юриста REVERA Kazakhstan Алибека Слана, на данный момент средний срок проведения платежей между Россией и Казахстаном составляет примерно две-три недели.

Ситуация с платежами в Казахстан ухудшилась примерно три недели назад, дополняет основатель Digital ВЭД Анна Фомичева: «Сейчас минимальный срок проведения расчетов составляет 7–10 дней, но может доходить и до одного месяца. У нас более половины расчетов проходит с такими задержками». Фомичева также подтверждает, что местные банки усилили комплаенс и требуют предоставлять им документы, подтверждающие, что товар не является санкционным. «При этом речь идет о прямых контрактах с растаможкой в Казахстане, не о транзите. Его стало невозможно проводить еще примерно год назад. Поэтому мы приняли решение не использовать казахстанские банки до стабилизации ситуации. Это стало долго и экономически невыгодно», — объясняет Фомичева.

По данным гендиректора Logita Trade Татьяны Алексеевой, платежи через Казахстан проходят, только вместо четырех дней это занимает пять дней. Алексеева подчеркивает, что ничего критичного пока не происходит.

Источник в одной из логистических компаний рассказал, что его компания столкнулась с невозможностью перевести рубли через представительство одного их казахстанских банков в России, так как кредитная организация запросила все возможные документы: контракт, поручения, заявку, коды товара, какая услуга, чуть ли не фото грузов. В итоге транспортная компания нашла другой казахстанский банк для проведения платежей — он тоже запрашивает документы, но «не всю подноготную», а только основную информацию, поделился он.

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