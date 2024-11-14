Мужчина “повесил“ на казахстанцев кредиты на 337 миллионов

Кадр из видео

По данным ведомства, 34-летний мужчина обманул более 80 человек, обещая им выгодное вложение средств. Используя доверие жертв, он оформлял на их имена онлайн-кредиты, после чего присваивал полученные деньги и тратил их на личные нужды.

"В ходе проверки доказана его причастность к 87 случаям мошенничества, в результате чего потерпевшие понесли ущерб более чем в 337 миллионов тенге. В настоящее время подозреваемый арестован", - говорится в сообщении.

Фото: polisia.kz

Кроме того, в Алматы был задержан 22-летний мужчина, также причастный к интернет-мошенничеству. Он создавал фейковые страницы в социальных сетях и предлагал услуги по сборке мебели, принимая заказы и деньги от граждан. В настоящее время его обвиняют в четырех случаях мошенничества в Туркестанской области и 18 - по всей стране.

Отметим, что задержания произошли в рамках операции Anti-fraud, которая стартовала с целью выявления и пресечения финансовых преступлений. В первый день операции полицейские также раскрыли пять ранее совершенных преступлений и изъяли 18 единиц контрафактной продукции.