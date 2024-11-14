Фальшивые деньги наводняют страну: три шага, которые на 90% защитят вас от них

Если раньше отличить фальшивку было относительно легко, то сейчас это может быть не так просто. В пресс-службе агентства по финансовому мониторингу РК корреспонденту inbusiness.kz рассказали, как отличить настоящую банкноту от поддельной, что делать, если вам попались поддельные деньги, и как и какие банкноты подделывают чаще всего.

Фото: inbusiness.kz

Технологии подделок: от простых принтеров до лазерных технологий

Современные фальшивомонетчики используют новейшие технологии для создания поддельных банкнот. Высококачественные принтеры, специальные материалы и даже цифровые технологии позволяют им производить фальшивки, которые трудно отличить от настоящих. Рассмотрим самые распространенные методы создания подделок.

Капельно-струйный принтер

В подделке банкнот преступники активно используют струйные принтеры, которые могут напечатать очень качественные копии денег. Это наиболее простой и доступный метод подделки. Главное достоинство метода заключается в точной цветопередаче. Недостаток – обычно используемые для печати чернила легко смываются водой, если деньги напечатаны на обычной бумаге. Фальшивки, изготовленные при помощи струйного принтера, относятся к подделкам низкого качества и легко выявляются при помощи простого увеличительного стекла.

Электрофотографическая печать

Цветные лазерные принтеры и копировальные аппараты создают подделки высокого качества. Иногда на них можно даже прочитать микротекст. Изображения на купюре, полученные этим методом, яркие, водоустойчивые, с блестящей поверхностью. Однако точность цветопередачи у них низкая. Если рассмотреть изображение, полученное на лазерном принтере, под увеличительным стеклом, можно увидеть, что оно состоит из крупных цветных точек, образующих характерный растр и линейчатую структуру. Краситель наносится толстым слоем, поэтому на перегибах может осыпаться. Подделки, созданные лазерными принтерами, считаются низкокачественными и выявляются с помощью микроскопа или увеличительного стекла.

Трафаретная печать

Трафаретная печать (или шелкография) основана на использовании форм, где печатные элементы пропускают краску, а пробельные — задерживают. Форму обычно делают из тканевых или металлических сеток с плотностью 60-140 нитей на см и толщиной 30–90 мкм. Пробельные элементы создают на сетке фотохимическим методом с использованием фоторезиста. Сетку покрывают фоторезистом, экспонируют и проявляют.

Готовая форма накладывается на бумагу, и краска продавливается через сетку резиновым ракелем. Такие изображения отличаются толстыми слоями краски, заметными на ощупь и низкой четкостью изображения. Если внимательно рассмотреть изображение, то можно заметить зубчатые края штрихов, а при увеличении их сетчатую структуру, похожую на паркет. Подделки, выполненные этим методом, можно так же легко распознать при помощи микроскопа или увеличительного стекла.

Плоская офсетная печать

В офсетной печати используется промышленное полиграфическое оборудование, которое позволяет выпускать поддельные купюры в больших тиражах. Изображения, полученные способом офсетной печати, не смываются водой, толщина красочного слоя небольшая, сквозь него просматриваются бумажные волокна, отсутствуют следы давления печатающих элементов (нет следов деформации бумаги), края штрихов имеют ровную, иногда немного волнистую границу. Подделки, выполненные этим методом, считаются среднего качества, их так же можно определить при помощи микроскопа или увеличительного стекла.

Склеенные купюры

В методе склейки преступники разрезают настоящую купюру пополам и приклеивают к каждой части фрагменты поддельных купюр, изготовленными способами, указанными выше. Склеивают купюры при помощи клея или прозрачного (матового) скотча. В первом случае в центре купюры остается заметный на ощупь шов от наложения двух половинок. Его легко определить на ощупь.

Изменение номинала купюры (“переделка”)

Этот метод подделки используется, когда люди плохо знакомы с находящимися в обороте деньгами или иностранной валютой. Особенно часто такой способ подделки встречается в первые месяцы проведения денежной реформы, после появления денежных купюр нового образца. При этом крайне редко на купюре изменяются все надписи, содержащие сведения о ее номинале. При подделке, на купюру обычно доклеивают нули, вырезанные из другой купюры, иногда подклеивают также и текстовое обозначение номинала. При внимательном рассмотрении и на ощупь такие изменения легко выявить. Часто подобные подделки встречаются среди долларовых банкнот, где чаще всего увеличивают номинал 1 доллара, 5 или 10 долларов, доклеивая или дорисовывая цифры. Для изготовления поддельных купюр используют компьютерные программы типа фотошопа и цветную множительную технику: компьютеры, ноутбуки, принтеры, сканеры, многофункциональные устройства “3 в 1”, наиболее распространенными марками которых являются “HP”, “Canon”, “Sumsung”.

Какие банкноты фальшивят чаще?

Наиболее часто подделывают купюры номиналом 500, 2000 и 5000 тенге. Почему именно их? Потому что такие банкноты удобны для использования в повседневных расчетах, их проще продать, и при этом они не привлекают внимание. Также чаще всего подделывают доллары номиналом $50 и $100 и евро номиналом €500.

Как сообщили в агентстве по финансовому мониторингу РК, чаще всего купюры подделывают мелкими партиями. Случаи массовой подделки редки и обычно связаны с деятельностью организованных преступных группировок. В крупных городах подделка тенге встречается чаще из-за большого объема финансовых операций и высокой оборотности денежных средств, в то время как в регионах такие случаи менее распространены.

Как узнать поддельные деньги?

Сегодня преступники создают такие фальшивки, которые на первый взгляд трудно отличить от настоящих. Но если вы все-таки сомневаетесь, есть несколько способов отличить поддельную банкноту от настоящей:

Визуально : обратите внимание на рисунки, цвет, номинал и размер банкноты. Подлинные купюры имеют рельефный печатный рисунок, который ощутим на ощупь.

: обратите внимание на рисунки, цвет, номинал и размер банкноты. Подлинные купюры имеют рельефный печатный рисунок, который ощутим на ощупь. На просвет : голова барса, цифровое изображение банкноты и фигура животного есть на всех купюрах, за исключением банкнот номиналом 2 000 и 5 000 тенге и 20 000 тенге, где изображена мифическая птица Самрук. На банкноте также видно две защитные нити: сплошная магнитная и ныряющая (металлизированная) нить, выходящая на поверхность бумаги – пунктиры с надписями, которые четко видны в проходящем свете.

: голова барса, цифровое изображение банкноты и фигура животного есть на всех купюрах, за исключением банкнот номиналом 2 000 и 5 000 тенге и 20 000 тенге, где изображена мифическая птица Самрук. На банкноте также видно две защитные нити: сплошная магнитная и ныряющая (металлизированная) нить, выходящая на поверхность бумаги – пунктиры с надписями, которые четко видны в проходящем свете. На ощупь: подлинные банкноты издают специфический хруст. На лицевой стороне банкнот всех номиналов есть выпуклые, высокорельефные элементы для слабовидящих.

подлинные банкноты издают специфический хруст. На лицевой стороне банкнот всех номиналов есть выпуклые, высокорельефные элементы для слабовидящих. Под углом: на купюрах, начиная с 1 000 тенге и выше, есть скрытое изображение с левой стороны под номиналом. При наклоне можно увидеть номинал банкноты, а с оборотной стороны иридесцентную полосу - это полоса с золотистым блеском, на которой при изменении угла наклона появляется рисунок Самрук.

на купюрах, начиная с 1 000 тенге и выше, есть скрытое изображение с левой стороны под номиналом. При наклоне можно увидеть номинал банкноты, а с оборотной стороны иридесцентную полосу - это полоса с золотистым блеском, на которой при изменении угла наклона появляется рисунок Самрук. Проверить то, что скрыто: на банкнотах номиналом 2 000 и 5 000 тенге на оборотной стороне имеется скрытый рисунок, состоящий из двух изображений. Одно из них (рисунок животного) видно при обычном освещении. Второе: в проходящем свете можно прочитать номинал банкноты слова “ЕКI” и “БЕС”.

на банкнотах номиналом 2 000 и 5 000 тенге на оборотной стороне имеется скрытый рисунок, состоящий из двух изображений. Одно из них (рисунок животного) видно при обычном освещении. Второе: в проходящем свете можно прочитать номинал банкноты слова “ЕКI” и “БЕС”. Окно: на банкноте номиналом 10 000 тенге есть деметаллизированная полимерная полоса шириной 18 мм, с характерным металлическим блеском, на просвет видимо прозрачное окно с номиналом банкноты. На 20 000 тенге есть конур птицы в виде прозрачного окна.

на банкноте номиналом 10 000 тенге есть деметаллизированная полимерная полоса шириной 18 мм, с характерным металлическим блеском, на просвет видимо прозрачное окно с номиналом банкноты. На 20 000 тенге есть конур птицы в виде прозрачного окна. Оптически изменяющая цвет краска: нанесена на лицевой стороне банкнот номиналом 2 000, 5 000, 10 000, 20 000 тенге и при изменении угла наклона банкноты меняет цвет.

нанесена на лицевой стороне банкнот номиналом 2 000, 5 000, 10 000, 20 000 тенге и при изменении угла наклона банкноты меняет цвет. Проверка трением и водой: для проверки банкноту можно также согнуть и несколько раз провести пальцами по этой линии. На подделке на месте сгиба появляется белая полоска. Можно капнуть на подозрительную купюру капелькой воды или просто потереть ее влажными пальцами: краска на подделке быстро расползается.

для проверки банкноту можно также согнуть и несколько раз провести пальцами по этой линии. На подделке на месте сгиба появляется белая полоска. Можно капнуть на подозрительную купюру капелькой воды или просто потереть ее влажными пальцами: краска на подделке быстро расползается. Сравнение: сомнительную купюру можно сравнить с банкнотой такого же номинала.

Отмечается, что тенге входит в число самых защищенных валют мира.

Что делать, если попалась поддельная купюра?

Чтобы не стать жертвой фальшивомонетчиков, в АФМ рекомендуют не разменивать купюры незнакомым лицам и не покупать валюту у “менял”, даже если они предлагают обмен по более выгодному курсу. Рекомендуется, совершая покупки на рынке, быть внимательным, а получая деньги в банкомате, сохранять чеки.

Если вы поняли, что вам в руки попалась поддельная купюра – не пытайтесь ее спрятать. Это преступление может влечь за собой уголовную ответственность. Зафиксируйте место и время обнаружения подделки, это поможет в расследовании.

“Призываем граждан и субъектов финансового мониторинга (БВУ, обменные пункты, ломбарды и др.), чья деятельность связана с оборотом наличности, в случае обнаружения фальшивых банкнот, незамедлительно обратиться в АФМ или территориальные департаменты. Расследование дел, связанных с изготовлением, хранением, перемещением или сбытом поддельных денег является исключительной подследственностью агентства по финансовому мониторингу РК и его территориальных подразделений”, - отметили в пресс-службе ведомства.

Изготовление, хранение или сбыт поддельных банкнот и монет Национального банка РК или иностранной валюты наказывается лишением свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества (ст. 231 УК РК).

Как власти борются с фальшивками?

Согласно данным АФМ, с начала года в Казахстане изъято 1 060 фальшивых банкнот на более чем 43 млн тенге. Из них 141 купюра на 647 тыс. тенге, 905 банкнот на 90 400 долларов, четыре — на 2 тыс. евро, и 10 — на 1 тыс. юаней.

Согласно статистике, в 2024 году зарегистрировано 13 случаев фальшивомонетничества (в 2023 году — 45, в 2022 году — 44). В этом году восемь человек были осуждены за изготовление и сбыт фальшивых денег и приговорены к пяти-шести годам тюремного заключения.