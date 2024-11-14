Розу Рымбаеву и Даулета Турлыханова обманули на деньги: появились новые подробности

Апелляцию в отношении подсудимого, который обманул эстрадную певицу Розу Рымбаеву и Даулета Турлыханова на десятки миллионов тенге, рассмотрели в апелляционной инстанции Алматинского городского суда, передает корреспондент Tengrinews.kz .

Роза Рымбаева, Даулет Турлыханов. Фото instagram.com/rozarymbaeva, Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Апелляционная жалоба на гражданина С. Беккайрова, как уточнили в пресс-службе Алматинского городского суда, поступила от одного из потерпевших.

"В части меры наказания оставлено без изменения, в части гражданского иска изменено. Сумма ущерба одному из потерпевших, по предварительным данным, увеличена с 39 до 54 миллионов тенге. Точная сумма будет указана в судебном иске", - сообщили в суде.

Напомним, что Беккайров в мае 2024 года Медеуским районным судом Алматы был признан виновным по статье 190, части 4, пункту 2 ("Мошенничество в особо крупном размере") и приговорен к лишению свободы в колонии средней безопасности сроком на 6,5 года.

Согласно решению, он должен был выплатить потерпевшим материальный ущерб: Даулету Турлыханову 533,7 миллиона тенге, Розе Рымбаевой 91,1 миллион тенге и в целом более 60 миллионов тенге еще двум потерпевшим.

Отметим, что в 2022 году Беккайров уже был осужден за аналогичное преступление.

Роза Рымбаева и Даулет Турлыханов стали жертвами мошенника еще в 2013 году. Беккайров убедил Турлыханова вложить 1,2 миллиона долларов в несуществующий инвестиционный проект - строительство асфальтобетонного завода.

На Розу Рымбаеву Беккайров вышел через знакомых в 2017 году, когда узнал о том, что она продает недвижимость. Он заключил с певицей сделку о купле-продаже и вручил ей 195 тысяч долларов, пообещав, что остаток суммы отдаст позже. Однако обещанные 69 миллионов 427 тысяч 350 тенге он так и не выплатил.