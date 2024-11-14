Казахстанцы не смогут формально проходить курсы вождения: в МВД рассказали о новшествах

Свидетельство об окончании курса обучения вождению в Казахстане будут выдавать в электронном формате, передает NUR.KZ со ссылкой на Службу центральных коммуникаций (СЦК).

Иллюстративное фото: пресс-служба НАО "Правительство для граждан"

Об этом сообщил председатель Комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев, сообщается в Telegram-канале СЦК. Он отметил, что в Казахстане исключена самоподготовка водителей и онлайн-обучение.

По его словам, регистрация автошкол и курсантов ведется в информационной системе МВД, что исключает возможность досрочного выдачи свидетельств об окончании курсов и их подделки.

"Ведется работа по полному переводу свидетельства об окончании курса обучения в электронный формат, что, в свою очередь, исключает подделку или их формальное получение. Также в целях исключения поддельных медицинских заключений Минздрав перенес справки в электронный формат", - сказал Султанбаев на пресс-конференции.

Также он добавил, что одной из мер повышения качества подготовки водителей является возврат к разрешительному порядку допуска автошкол к осуществлению деятельности по подготовке водителей.

Ранее мы писали, что в Казахстане планируют ужесточить требования к автошколам. Вице-министр внутренних дел Игорь Лепеха тогда заявил о возможности возврата лицензирования автошкол.

Напомним, в апреле этого года обязательное прохождение автошколы для получения прав вернули в Казахстане. МВД РК приняло приказ, согласно которому перед получением водительских прав казахстанцы должны окончить автошколу.

Также сообщалось, что в сенате рассматривают и другие изменения в законодательные акты, касающиеся дорожного движения в Казахстане. Среди них - запрет допуска к экзаменам в случае пьяного вождения, ввод понятия "средней скорости" движения транспортного средства и порядок ее расчета.