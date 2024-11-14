Казахстанские военные будут изучать арабский язык

В сенате сегодня одобрили закон "О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Государства Катар о военном сотрудничестве", передает корреспондент NUR.KZ.

Иллюстративное фото: Министерство обороны РК

В соглашении о военном сотрудничестве между Казахстаном и Катаром говорится о совместных усилиях в области военного образования и подготовки военнослужащих, военной медицины и науки, а также в культурных и спортивных мероприятиях в военной сфере, консультациях по вопросам, связанным с операциями по поддержанию мира.

Сообщается, что соглашение предусматривает транзит военной техники, регулирование вопросов использования воздушного пространства и военных полигонов, обеспечение соблюдения защиты конфиденциальной информации, регулирование вопросов, связанных с таможенными процедурами, проведения языковой подготовки военнослужащих и другие вопросы.

На заседании депутаты попросили представителя Минобороны пояснить один из пунктов соглашения, касающийся языковой подготовки - на каком языке будет обучение военнослужащих и каким языкам их будут обучать.

"Языковые курсы будут проводиться у нас. Чтобы поступить в военное учреждение, нужно пройти подготовку по арабскому языку именно в государстве Катар. Если со стороны государства Катар в наших военных вузах (будущие военные - прим. ред.) желают обучаться в магистратуре, допустим, то наше Минобороны на русском или на казахском будет обучать", - сообщил замминистра обороны замминистра обороны РК Шайх-Хасан Жазыкбаев.

Также представителя Минобороны спросили, какой язык будет использоваться при совместных военных учениях Катара и Казахстана, и не вызовет ли это сложностей в понимании друг друга - замминистра сообщил, что военнослужащие из Катара будут использовать английский язык.

Как сообщается на официальном сайте сената парламента РК, нормы данного соглашения предусматривают определение области и форм военного сотрудничества, установление механизма взаимодействия по координации военного сотрудничества сторон.

Наряду с этим, в рамках данного соглашения, уполномоченные органы создадут совместную рабочую группу из представителей, уполномоченных определять, организовывать и координировать деятельность сторон.