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14.11.2024, 14:22

Купить желаемый номер на авто: когда вступят в силу новые правила

Новости Казахстана 0 337

Покупка красивого не VIP-номера будет доступна казахстанцам в 2026 году. Об этом сообщил председатель комитета административной полиции МВД Кайсар Султанбаев, передает Tengri Auto.

Фото: Tengrinews.kz
Фото: Tengrinews.kz

На сегодняшний день согласно требованиям, установленным нормативно-правовыми актами, государственные регистрационные номерные знаки, не относящиеся к повышенному спросу, выдаются в порядке очереди, определенной автоматизированной информационной системой. Однако вскоре казахстанцы смогут выбрать любой номер на платной основе.

"Министерствами внутренних дел и цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности были разработаны поправки в проект нового Налогового кодекса, предусматривающие с 2025 года возможность уплатить 10 МРП и выбрать любой желаемый госномер.

Однако на сегодня срок принятия нового Налогового кодекса, а также срок реализации данной нормы с 2025 года перенесли на 1 января 2026 года", - сообщил Султанбаев.

Он предположил, что перенос связан с масштабными изменениями в Налоговый кодекс в целом и большим объемом работ.

"А так мы со своей стороны эти предложения внесли и технически МВД сегодня готово выдавать эти госномера", - заверил глава комитета.

Напомним, ранее мы рассказывали, чем отличается VIP-номер от остальных госномеров и можно ли купить "красивый" госномер, если он не входит в список VIP.

Самыми дорогими VIP-номерами являются цифровые обозначения 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 777 с одинаковыми буквенными обозначениями. Их стоимость составляет 285 МРП, или 1 051 650.

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