Что изменится для таксистов в новом году в Казахстане, рассказали в МВД

Глава Комитета административной полиции на брифинге в СЦК рассказал, что изменится в сфере перевозок в следующем году, передает корреспондент NUR.KZ.

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Кайсар Султанбеков отметил, что совместно с Министерством транспорта заключены меморандумы с компаниями, предоставляющими свои программы для осуществления автоперевозок.

"В их рамках будут усилены требования к водителям, соблюдению ими режима труда и отдыха, прохождению медицинского осмотра, соответствию транспорта Правилам перевозки пассажиров и багажа (например, запрет использования праворульных и двухдверных авто).

Интернет-агрегаторы уже дорабатывают программное обеспечение, а с 1 января 2025 года согласно вступающих в силу изменений в закон "Об автомобильном транспорте" владельцы интернет-платформ будут предоставлять заказы только тем частным лицам, которые зарегистрированы как частные перевозчики", - пояснил спикер.

Он напомнил, что частные перевозчики будут обязаны:

проходить ежедневный предрейсовый и послерейсовый медосмотры;

проводить ежедневный техосмотр автотранспорта;

использовать леворульные технически исправные автомобили;

соблюдать режим труда и отдыха водителей.

В случае невыполнения водителями указанных требований владельцы интернет-платформ будут обязаны блокировать доступ частным перевозчикам к получению заказов.

Напомним, в июне текущего года в Минтрансе сообщили, что планируют взять под контроль работу таксистов. Также стало известно, что агрегаторы такси в Казахстане начнут сотрудничать с госорганами и наказывать своих водителей за регулярное превышение скоростного режима.

Также сообщалось, что таксистам запретят перевозить пассажиров дальше чем на 50 км в Казахстане. Это объяснили тем, что таксисты на междугородних маршрутах без сна и отдыха находятся на дорогах и подвергают тем самым опасности своих пассажиров.

В августе стало известно, что в Казахстане запретят регистрацию праворульных авто в агрегаторах такси.

В конце сентября Минтранс обратился к казахстанским таксистам и их пассажирам. Водителям напомнили, что для осуществления перевозок такси необходимо быть индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом. Пассажирам дали рекомендации по обеспечению безопасности поездки в такси.