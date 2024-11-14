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14.11.2024, 16:50

Гибель офицера прокомментировали в Сухопутных войсках Казахстана

Новости Казахстана 0 358

Гибель офицера одной из воинских частей в области Жетысу прокомментировали в пресс-службе Сухопутных войсках Казахстана, передает Tengrinews.kz.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

По официальным данным, 14 ноября 2024 года в ходе проведения внеплановых занятий по противодиверсионной безопасности, в результате нарушения мер безопасности получил травмы несовместимые с жизнью офицер одной из воинских частей Жаркентского гарнизона.

"По данному факту возбуждено уголовное дело, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит. Командование Сухопутных войск выражает соболезнование родным и близким погибшего, им будет оказана вся необходимая помощь", - говорится в ответе пресс-службы Сухопутных войск на обращение Tengrinews.kz.

Напомним, 14 октября этого года в одной из воинских частей Приозерского гарнизона военнослужащий срочной службы во время несения караульной службы совершил самострел в область головы из закрепленного оружия.

Тогда в пресс-службе Сухопутных войск сообщили, что данный случай не связан с прохождением воинской службы. По предварительной информации, военнослужащий совершил суицид на почве семейно-бытового конфликта. По данному факту возбуждено уголовное дело, обстоятельства происшествия также выясняются.

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