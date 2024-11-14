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14.11.2024, 17:15

В Казахстане водителей автомобилей старше пяти лет обяжут проходить техосмотр

Новости Казахстана 0 406

А с долгами за пользование платными дорогами на смотровой стенд и вовсе не допустят, передает kolesa.kz

 

 

Фото: kolesa.kz
Фото: kolesa.kz

Поправки в закон РК «О дорожном движении» подготовило министерство транспорта. Согласно документу, проходить техосмотр в Казахстане обязаны будут все автомобили, кроме легковых, в возрасте до пяти лет. В данное время в нашей стране установлен для машин семилетний порог.

Разработчики проекта поясняют, что внесение изменений поможет улучшить безопасность дорожного движения. Правда, никаких цифр, статистических выкладок или других аргументов при этом не приводят.

Помимо этого, предлагается запретить автомобилистам проходить техосмотр, «при наличии задолженности за проезд по платным автомобильным дорогам (участкам), допущенной на транспортном средстве».

Поправки будут обсуждаться до 5 декабря 2024 года и теоретически уже в начале 2025-го могут вступить в силу.

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