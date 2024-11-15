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14.11.2024, 19:09

Заподозрили в хищении 1,5 миллиардов тенге: что известно о Перизат Кайрат

Новости Казахстана 0 437

Сегодня на весь Казахстан прогремела новость о том, что Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) проводит расследование в отношении активистки волонтерского движения и учредителя общественного благотворительного фонда Перизат Кайрат. Ее подозревают в хищении свыше 1,5 миллиарда тенге, собранных для помощи гражданам, пострадавшим от весенних паводков. Что известно о Перизат Кайрат - в материале корреспондента Tengrinews.kz.

Перизат Кайрат. Фото: instagram.com/01pk
Перизат Кайрат. Фото: instagram.com/01pk

 

Перизат Кайрат - казахстанская общественная деятельница, известная своей активной волонтерской и благотворительной деятельностью. Согласно данным, опубликованным на странице девушки в Instagram, Перизат родом из Актобе, школу окончила в Актау. В 2015 году переехала в Астану. Она является выпускницей британского университета, по специальности Business management.

В мае 2020 года Перизат основала общественный фонд. Фонд оказывал помощь социально уязвимым слоям населения, организовывал благотворительные мероприятия и оказывал поддержку пострадавшим в чрезвычайных ситуациях.

Известной широкой аудитории Перизат Кайрат стала в апреле этого года - во время борьбы с паводками. Девушка сделала публикацию в своем Instagram, где заявила об отсутствии помощи со стороны государства. И просила "хотя бы 10 процентов" денег, выделенных от крупных компаний.

В качестве волонтера девушка также получила возможность участвовать в доставке гуманитарной помощи секторе Газа. У себя на странице в Instagram она также отмечала, что отправляла туда гуманитарную помощь.

Начало волонтерской деятельности

Как писала в соцсетях Перизат Кайрат, в августе 2019 года она попала в серьезную автомобильную аварию, в результате которой она оказалась в коме и долго лечилась.

По словам девушки, этот опыт стал поворотным моментом в ее жизни, и вскоре она решила заняться волонтерской деятельностью.

"Волонтерство поменяло мне взгляд на жизнь. Научило быть сильной и благородной, стремиться к лучшему. Работая с народом, в дружелюбную сторону изменила взгляды к государству. Также добровольчество дало мне много-много друзей и опыта в жизни", - приводит слова девушки фонд QazVolunteer.kz.

В марте 2020 года, когда в Казахстане ввели режим чрезвычайного положения из-за пандемии COVID-19, Перизат присоединилась к волонтерскому движению, помогая доставлять продуктовые наборы нуждающимся .

Назначение президентом Федерации пара настольного тенниса

В октябре 2024 года Перизат Кайрат была назначена президентом Федерации пара настольного тенниса Казахстана. В федерации отметили, что ее лидерские качества, опыт в волонтерской деятельности и приверженность общественной работе были ключевыми факторами, послужившими основой для этого назначения.

Личная жизнь, увлечения и награды

Помимо своей активной гражданской позиции, Перизат Кайрат также имеет множество других интересов. В свободное время любит читать стихи и петь. С 10 лет пишет стихи и монологи на казахском языке. Об этом она сама писала на своей странице в Instagram.

Также девушка является владельцем премиальных цветочных магазинов в Астане.

Обвинения в хищении средств

В ноябре 2024 года АФМ инициировало расследование в отношении Перизат Кайрат. Ее подозревают в хищении более 1,5 миллиарда тенге, которые были собраны для помощи пострадавшим от весенних паводков.

По информации Агентства, основная часть пожертвований могла быть использована Перизат для покупки автомобилей, недвижимости и предметов роскоши.

Сообщается, что за счет пожертвований неравнодушных граждан Казахстана Перизат Кайрат неоднократно выезжала на отдых в Дубай, Доху, Лондон и Стамбул, где она покупала дорогостоящие украшения и аксессуары брендов Cartier и Louis Vuitton, посещала фешенебельные рестораны и морские прогулки на яхте.

Перизат Кайрат была задержана для проведения дальнейших следственных действий. Пострадавших от ее деятельности просят обратиться в АФМ.

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