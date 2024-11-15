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14.11.2024, 20:49

Пенсии увеличат в Казахстане в 2025 году: кому и на сколько

Новости Казахстана 0 415

В Казахстане с 2025 года увеличат пенсии и обязательные пенсионные взносы, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Кому и на сколько увеличат пенсии в Казахстане

С 1 января 2025 года в Казахстане выплаты по возрасту и за выслугу лет повысят на 8,5 процента, а базовые пенсии увеличат с учетом изменения прожиточного минимума. Минимальная пенсия составит 95,131 тенге, максимальная – 213,046 тенге. Повышение затронет всех 2,4 миллиона пенсионеров. Бюджет на 2025 год включает 4,231 миллиарда тенге на пенсионные выплаты.

Ключевые изменения в правилах уплаты пенсионных взносов

Вместе с тем постановлением правительства внесены изменения, касающиеся обязательных пенсионных взносов, которые направлены на повышение эффективности сбора пенсионных взносов, а также упрощение уплаты взносов для различных категорий занятости.

С 1 января 2025 года в Казахстане также будут произведены изменения по уплате обязательных пенсионных взносов работодателя (ОПВР) на условный пенсионный счет работников.

Обязательные пенсионные взносы работодателей:

  • ОПВР будут перечисляться на условные пенсионные счета работников за счет средств работодателей. Это распространяется только на сотрудников, родившихся после 1 января 1975 года.

Рост ставок взносов с 2024 по 2028 год

Взносы будут повышаться ежегодно:

  • с 1 января 2024 года - 1,5 процента;
  • с 1 января 2025 года - 2,5 процента;
  • с 1 января 2026 года - 3,5 процента;
  • с 1 января 2027 года - 4,5 процента;
  • с 1 января 2028 года - 5 процентов.

Ограничения по размеру дохода

Сумма, из которой высчитывается ОПВР, не может быть меньше минимальной заработной платы (МРЗП) и превышать 50-кратный МРЗП, установленный на соответствующий год.

Новый порядок уплаты для налоговых агентов

В случае выбора единого платежа ставка ОПВР также будет расти. Например, с 6,95 процента в 2024 году до 19 процентов в 2028 году.

Кто освобожден от уплаты ОПВР

Работники пенсионного возраста, лица с бессрочной инвалидностью 1-й и 2-й групп, военные, а также лица, родившиеся до 1 января 1975 года, освобождены от уплаты ОПВР.

Сроки уплаты ОПВР:

  • Для предпринимателей и юрлиц: не позднее 25-го числа месяца после выплаты доходов;
  • Государственная корпорация и страховые компании также обязаны перечислять взносы в установленные сроки.

Основные изменения

Новый термин "оператор интернет-платформ"

Появился термин "оператор интернет-платформ", это индивидуальные предприниматели или юридические лица, которые будут агентами по уплате обязательных пенсионных взносов за исполнителей, зарегистрированных на их платформах. Они обязаны будут перечислять взносы за исполнителей, использующих специальный налоговый режим через мобильное приложение.

Изменения по исчислению дохода

Введена возможность самостоятельного исчисления дохода для частных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, для целей пенсионных взносов. При этом верхний лимит дохода для исчисления ограничен суммой, указанной в Налоговом кодексе.

Уточнение по социальным выплатам

Теперь объектами исчисления ОПВ для Государственной корпорации являются социальные выплаты по случаям утраты трудоспособности, потери работы, потери дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением новорожденного ребенка и уходом за ребенком по достижении им возраста полутора лет.

Изменения по срокам уплаты

Операторы платформ должны перечислять пенсионные взносы не позднее 25-го числа месяца, следующего за месяцем выплаты дохода, исполнителям. Этот же срок действует для обязательных профессиональных пенсионных взносов.

Процедура возврата ошибочно зачисленных сумм

ЕНПФ теперь будет обязан возвращать ошибочно зачисленные суммы пенсионных взносов и пени в течение пяти рабочих дней после получения электронной заявки от Государственной корпорации.

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