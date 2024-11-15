В Казахстане авиаперевозчик будет нести ответственность за все изменения авиарейса

Авиаперевозчики будут ответственны за любые изменения статуса авиарейса: отмену, задержку, изменение маршрута. Соответствующие изменения в закон предложили для обсуждения на сайте "Открытые НПА", передает Tengri Travel .

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Документ предлагает значительно увеличить штрафы для авиакомпаний, которые ненадлежащим образом выполняют свои обязанности по обслуживанию пассажиров в случае отмены, задержки рейса или изменения маршрута.

В документе говорится, что в настоящее время авиаперевозчик несет ответственность только при отменах или задержках рейсов, тогда как понятие "изменение статуса рейса" подразумевает изменение маршрута от запланированного направления, задержку рейса, изменение расписания рейса, отмену рейса, то есть любое изменение, влияющее на время вылета (прилета) рейса или маршрут".

Разработчики законопроекта указали на то, что авиаперевозчики пользуются этим пробелом и уходят от ответственности за неудобства, причиненные пассажирам.

"В настоящее время за неоказание услуг и обязанностей пассажирам при различных изменениях статуса рейса привлечение авиакомпаний к ответственности не представляется возможным. В этой связи предлагается изменение диспозиции статьи 567 КоАП на "Неисполнение либо ненадлежащее исполнение перевозчиком обязанностей, предусмотренных законодательством Республики Казахстан об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации, по предоставлению услуг пассажиру при изменении статуса рейса", - говорится в документе.

Они предлагают увеличить размер штрафов за такие нарушения в 2 раза. По новой редакции статьи 567 КоАП штрафы могут составлять до 400 месячных расчетных показателей за первое нарушение и до 2000 МРП за повторное нарушение в течение года.

Разработчики законопроекта указали на то, что необходимость таких изменений обусловлена ростом пассажиропотока и "ростом случаев по неисполнению либо ненадлежащему исполнению перевозчиком своих обязанностей (...) при изменении статуса рейса".

В 2022 году зарегистрировали 20 302 случая задержки рейса, в 2023 – 16 666 случаев, а по состоянию на сентябрь 2024 - 17 827 случаев задержек.

Разработчики указали на международную практику, применяемую в таких случаях.

"Международные правила регулируют обязательства перевозчиков в таких ситуациях, как отмена, задержка и изменение маршрута рейса, особенно если эти проблемы возникают по вине авиакомпании. Основной мерой во многих странах является компенсация пассажира", - говорится в документе.

В Саудовской Аравии, например, размер штрафа за нарушение прав пассажиров равен 50 тысячам саудовских риалов. В США за такие нарушения авиакомпанию обяжут выплатить пассажирам и предприятиям малого бизнеса до 50 тысяч долларов.

Контроль за соблюдением норм будет осуществляться через жалобы пассажиров и инспекционные проверки. В случае отказа авиакомпании признать нарушение дело может быть передано в суд.

Законопроект планируется передать в Мажилис и Сенат уже в этом или в 2025 году. При положительном решении законодательного органа закон может вступить в силу уже в 2025 году.