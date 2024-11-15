Автопарк на 207 миллионов: какие авто нашли у Перизат Кайрат

Фото: Car and Driver

Наряду с финансовыми нарушениями внимание общественности привлекли автомобили, приобретенные женщиной, которые, как утверждает АФМ, были куплены на сомнительные средства. Среди роскошных покупок Перизат Кайрат значатся элитные модели, каждая из которых заслуживает отдельного внимания.

Первым в списке идет Mercedes-Benz S450 стоимостью 88 миллионов тенге. Модель, конечно же, отличается не только роскошным дизайном, но и очень ощутимой ценой. Под капотом 3-литровый бензиновый движок мощностью 362 лошадиные силы. Автомобиль является самым большим седаном в линейке легендарного автопроизводителя, а также включает в себя множество премиальных функций, таких как улучшенная звукоизоляция, высококачественная отделка салона и продвинутая система безопасности.

Фото: Car and Driver

Второй впечатляющий экземпляр - Lexus LX-600 за 80 миллионов тенге. Автомобиль оснащен мощным 3,4-литровым двигателем V-6, выдающим 409 лошадиных сил и работающим в паре с 10-ступенчатой коробкой передач и полным приводом. Разгон от 0 до 100 километров в час занимает всего 6,1 секунды. Ну а внутри LX, разумеется, источает роскошь, начиная с широкой центральной консоли между передними сиденьями, заканчивая стеганой кожаной обивкой, кожаной приборной панелью, деревянной отделкой и дымчатыми хромированными акцентами.

Фото: Car and Driver

А еще в АФМ заявили, что Перизат Кайрат "приобрела в столичном автосалоне автомобиль Haval за 39 миллионов". Такие цены на китайца удивили многих казахстанцев. В соцсетях эту новость комментаторы растащили на мемы.

"Что за Haval можно купить за 38 миллионов?", "Haval Pro Max", "Просто она по-крупному havalа", "Похавала, наверное, на 39 лямов, а люди не поняли", - шутят пользователи сети.

Смех казахстанцев оправдан, ведь самый дорогой Haval в своей лучшей комплектации в Казахстане не стоит дороже 22,6 миллиона. Как Перизат Кайрат удалось переплатить за авто больше 15 миллионов, остается загадкой.

По данным "Қазақстанның Автокөлік Одағы", в октябре 2024 года официальные дилеры Казахстана реализовали 21 491 новый легковой и коммерческий автомобиль, что на 18,3 процента больше по сравнению с октябрем прошлого года