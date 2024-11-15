День рождения тенге: как появилась казахстанская валюта и какой путь прошла

15 ноября в Казахстане ежегодно отмечают день национальной валюты - тенге. Он совпадает с профессиональным праздником - Днем финансиста, который приурочили к этой дате. Введение в обращение национальной валюты в 1993 году стало спасением для экономики Казахстана, остро нуждавшейся в собственной национальной валюте. Как менялись тенге за 31 год - в материале корреспондента Tengrinews.kz .

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Рождение нацвалюты

Еще в 1992 году у молодой республики возникли проблемы с получением бумажных денег. Казахстан получал рубли советского образца в России: сначала они предоставлялись бесплатно, но после разделения бюджетов появилась необходимость платить, а в бюджете страны средств не хватало. Кроме того, сама Россия проводила значительные денежные реформы, выводя из оборота старые рубли и заменяя их на новые. Переговоры о создании единой рублевой зоны зашли в тупик.

В 1992 году в Казахстане была создана рабочая группа под руководством первого заместителя премьер-министра Даулета Сембаева, которая должна была определить принципы самостоятельного ведения финансово-кредитной политики государства. Среди нескольких вариантов, которые включали в себя создание "казахстанских рублей", параллельный ввод национальной валюты с рублем, создание временной валюты, в итоге был выбран один из самых рискованных - прямое введение национальной валюты. Для валюты выбрали название "тенге", происходящее от средневековых тюркских мелких серебряных монет "денге" или "таньга" (от этого же произошло слово "деньги").

В республике на тот момент не было своей банкнотной фабрики, и первые партии тенге печатались на английских фабриках Harrison and Sons и De La Rue. Чтобы напечатать весь объем валют, потребовалось 7 миллионов долларов. Новые деньги тайно самолетами Ил-76 доставили из Лондона в Уральск, а затем - по областям Казахстана.

12 ноября 1993 года вышел президентский указ "О введении национальной валюты Республики Казахстан". Уже через три дня, 15 ноября 1993 года, тенге были введены в обращение. В банках и сберкассах их обменивали на советские и российские рубли по курсу 1 тенге на 500 рублей. Казахстанцы могли обменять до 100 тысяч рублей на человека (то есть всего 200 тенге). Такое решение вызвало ажиотаж и панику среди населения, многие казахстанцы, имевшие большие запасы старых бумажных денег, спешили их потратить, сметая с полок магазинов любые товары.

Суммы, превышающие лимит, зачислялись по курсу 1 тенге за 500 рублей на специальный счет в банке без права использования в течение шести месяцев. За этот период спецкомиссия рассматривала источник и законность их происхождения.

Дизайн тенге

Дизайн национальной валюты разрабатывала творческая группа в составе художников и дизайнеров Мендыбая Алина, Тимура Сулейменова, Агимсалы Дузельханова и Хайруллы Габжалилова. Первоначально рассматривались разные виды дизайна и изображений, пока не была разработана серия "Портреты" с изображениями известных деятелей истории и культуры: 1 тенге - Аль-Фараби; 3 тенге - Суюнбая; 5 тенге - Курмангазы; 10 тенге - Шокана Валиханова; 20 тенге - Абая Кунанбаева; 50 тенге - Абулхаир хана; 100 тенге - Абылай хана.

Печатная фабрика Нацбанка была запущена в июне 1993 года.

Фото пресс-службы Нацбанка

Еще раньше бумажных тенге, в 1992 году, были отчеканены монеты - тиыны - с номиналом 1, 5, 10, 20 тенге.

1 000 тенге ввели в обращение в 1995 году, 2 000 тенге впервые напечатали в 1996 году, с 1998 года введена в обращение купюра в 5 000 тенге. В 2006 году были отпечатаны банкноты новой серии от 200 до 10 000 тенге. До 2003 года все банкноты номиналом выше 100 тенге печатались с портретом Аль-Фараби на лицевой стороне и мавзолея Ходжи Ахмета Яссауи на оборотной.

Фото пресс-службы Нацбанка

В 2006 году дизайн банкнот был изменен. На лицевую сторону поместили монумент Байтерек в Астане, фрагменты нот государственного гимна, флаг и герб, а также открытую ладонь руки. На оборотной стороне разместили изображения разных архитектурных памятников (здание Министерства транспорта и коммуникаций, здание Театра оперы и балета имения Абая, Монумент независимости и гостиницу "Казахстан", резиденцию Акорда и другие).

С 2011 года Нацбанк выпустил серию "Самрук". Отличительной особенностью новых банкнот стало наличие на лицевой стороне изображения монумента "Қазақ елі". Новые банкноты вводили постепенно - с 2011-го по 2017 год. На оборотной стороне банкноты изображалась карта Казахстана, а также достопримечательности разных регионов страны: Каспийское море, плато Устюрт, река Иртыш, Монумент независимости в Алматы.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

15 ноября 2023 года, в 30-ю годовщину введения тенге в обращение, на XI Конгрессе финансистов Казахстана Национальный банк презентовал новую серию банкнот национальной валюты. Она основана на элементах сакского стиля и отражает наследие страны — от уникальной культуры номадов до современного Казахстана. На лицевой стороне изображены ветвь "Древо жизни" с парящей птицей (деталь головного убора Золотого человека), спираль ДНК и стилизованный под орнамент символ бесконечности, артефакт из Берельских курганов - фигура беркута с распростертыми крыльями. Оборотная сторона украшена изображениями животных, обитающих в Казахстане.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Фото пресс-службы Нацбанка

Фото пресс-службы Нацбанка

Как менялся курс тенге

В день введения тенге в обращения Нацбанк установил курс 4,69 тенге за доллар, а уже с 18 ноября курс составлял 47,04 тенге за 10 долларов. В дальнейшем, после создания Казахстанской фондовой биржи, курс стал определяться по итогам торгов.

©️ Tengrinews.kz

Уже к декабрю доллар торговался на бирже по курсу 5,7 тенге. В 1994 году средний годовой курс доллара возрос до 35,6 тенге, в 1995-ом - до 60,95 тенге и оставался на этом уровне (колеблясь до 78 тенге за доллар) в течение последующих четырех лет.

Впервые о девальвации казахстанцы услышали 4 апреля 1999 года, когда премьер-министр Нурлан Балгимбаев и глава Национального банка Кадыржан Дамитов по телевидению объявили о переходе к свободному плаванию обменного курса. Если 3 апреля валюту можно было купить за 88 тенге, то к концу дня 5 апреля цена одного доллара находилась уже на уровне 150-160 тенге. Вскоре курс выровнялся до 140 тенге за доллар (в 2000 году среднегодовой обменный курс составил 142,13 тенге).

©️ Tengrinews.kz

В период относительного экономического подъема страны начала 2000-х наблюдалось значительное и продолжительное укрепление национальной валюты. Курс постепенно снижался до среднегодового 120,3 тенге за доллар в 2008-ом году. Мировой финансовый кризис 2008-го года тяжело ударил по экономике страны. Вторая девальвация произошла 4 февраля 2009 года: за несколько часов стоимость доллара в обменных пунктах выросла со 128 до 170 тенге, позже обменный курс тенге к доллару установился на отметке в 150 тенге. На таком уровне (от 147 до 152 тенге) он оставался до 2014 года.

©️ Tengrinews.kz

В феврале 2014 года в Казахстане объявили о третьей девальвации тенге. Курс доллара в моменте вырос со 155,5 до 185 тенге. В "черный вторник" девальвация составила около 20 процентов. Среднегодовой курс в тот год увеличился до 179 тенге за доллар.

Еще одна девальвация произошла в августе 2015 года, после того как Нацбанк объявил о введении свободного курса тенге. Там объявили, что отныне курс будет "формироваться на основе рыночного спроса и предложения с учетом фундаментальных внутренних и внешних макроэкономических факторов". Уже в 2016 году курс национальной валюты снизился со 221 тенге за доллар до 342 тенге.

Последствия пандемии коронавируса также отразились на ослаблении казахстанской валюты. По итогам 2020 года доллар преодолел "психологический барьер" и среднегодовой курс составил 412 тенге. На протяжении следующих лет он оставался более стабильным: 426,03 тенге за доллар в 2021 году, 460,48 - в 2022 году, 456,31 - в 2023 году.

На октябрь 2024 году средний курс уже составил 485,71 тенге за доллар.