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15.11.2024, 08:43

Казахстанка, всю семью которой убили в СКО, сделала заявление

Новости Казахстана 0 1 812

Жительница Петропавловска, всю семью которой убили из-за конкуренции в похоронном бизнесе, выступила с обращением. Девушка не согласна с приговором суда, который недавно состоялся, и просит справедливости, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©️ Tengrinews.kz, кадр из видео
Фото ©️ Tengrinews.kz, кадр из видео

Убийство родителей Татьяны Приходченко - владельцев ритуальной компании - и ее младшего брата было совершено в конце декабря 2023 года в Рабочем поселке Петропавловска. Тогда по подозрению в совершении преступления задержали двоих мужчин. Один из них - индивидуальный предприниматель, который тоже занимался похоронными делами, второй - его рабочий. Вскоре полицейские задержали женщину - заместителя директора крупного похоронного предприятия.

Все трое предстали перед судом. 42-летняя женщина обвинялась в подстрекательстве к убийству, 37-летний и 25-летний подсудимые - в разбое и убийстве трех человек.

28 октября этого года суд вынес приговор, назначив подсудимому Е. пожизненное лишение свободы, второму фигуранту дела - 21 год 8 месяцев лишения свободы. Подсудимая С. получила три года лишения свободы. Доказательств вины женщины в подстрекательстве суд не установил, усмотрев в ее действиях лишь недонесение об особо тяжком преступлении, о котором ей было достоверно известно.

После приговора дочь убитых прокомментировала корреспонденту Tengrinews.kz, что с приговором категорически не согласна и будет его обжаловать.

"Мотивом преступления стал именно бизнес родителей. И это было выгодно и нужно только подсудимой С. Конкурентами родителей была именно фирма С., ее имя всегда было на слуху в нашей семье, и очень часто в негативном ключе", - отметила Татьяна Приходченко.

14 ноября дочь убитых выступила с видеообращением в социальных сетях.

"Меня зовут Татьяна Приходченко, и я хочу обратиться к общественности, к правоохранительным органам с просьбой о справедливости. 27 декабря 2023 года здесь в Петропавловске жестоко убили мою семью, в собственном доме. В один миг я потеряла маму, папу и младшего брата. Это разорвало мое сердце и навсегда лишило самых близких людей в моей жизни. Я считаю, что следствие и прокурор правильно обвинили всех подозреваемых. У суда было достаточное количество доказательств их виновности. Но лишь на косвенных доказательствах и доводах, которые противоречат друг другу, суд оправдывает подстрекателя", - заявила девушка.

Она рассказала, что в тот день ее отец изо всех сил боролся за жизнь.

"Моя мама видела, как ее муж лежит в луже собственной крови. Она хотела ему помочь, просила ее отпустить. Но ее не отпустили, а требовали сказать, где находятся документы по тендерам, которые принадлежат подстрекателю. А потом прикрыли ей глаза и жестоко убили. Мой брат, которому было 17 лет, был обездвижен и несколько часов ждал своей смерти. Он слышал крики родителей, он понимал, что их убивают и скоро убьют и его. И за это убийце дают 21 год, а подстрекателя и вовсе оправдывают, дают ей три года, полтора из которых она уже отсидела", - заявила Татьяна.

Девушка высказала непонимание, почему суд решил проявить гуманность именно в этом.

"В деле по Бишимбаеву за укрывательство дали четыре года, по убийству Дениса Тена за недонесение дали четыре года. За одного человека им дали по четыре года без возможности выйти по УДО. А тут убиты трое… Подстрекатель, зная, что убили не только руководителя фирмы, с которым она конкурировала, а также его жену и несовершеннолетнего ребенка, продолжает разговаривать с убийцей, находиться с ним в одном доме. Сутки она находилась с информацией о совершенном убийстве. Невинный человек не смог бы смириться с такой информацией... Это несправедливо - получить за такое три года. И несправедливо быть причастным к убийству, не остановить убийцу и получить 21 год", - настаивает девушка.

Татьяна Приходченко просит пересмотреть вынесенный приговор.

"Те, кто с такой жестокостью спланировал убийство моей семьи, не имеют права находиться на свободе рядом с людьми. Я пытаюсь бороться за справедливость, потому что знаю, что родители и братик пытались бороться за жизнь до конца", - заключила девушка.

На приговор суда первой инстанции уже подано несколько апелляционных жалоб. В ближайшее время дело поступит на рассмотрение в коллегию Северо-Казахстанского областного суда.

Отметим, по версии обвинения, мотивом жестокого преступления стала многолетняя конкуренция в сфере ритуальных услуг. В 2023 году ИП погибших супругов выиграло большую часть конкурсных тендеров на оказание ритуальных услуг, из-за чего доходы ТОО, учредителем которого являлась осужденная С., упали.

"Подсудимая, у которой возникла личная неприязнь к супругам-конкурентам, а впоследствии и мысль об их убийстве, в декабре 2023 года прямо предложила подсудимому Е. лишить жизни супругов П. Понимая, что один не справится, Е. привлек в качестве подельника О., который трудился у него разнорабочим. Чтобы тому было легче решиться на преступление, Е. пообещал ему должность заместителя директора в принадлежащем ему ИП и повышение заработной платы", - говорится в обвинительном акте.

Ранее государственный обвинитель просила назначить подсудимой С. за подстрекательство 15 лет лишения свободы, подсудимым Е. и О. за разбой и убийство - пожизненные сроки.

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