Казахстанку задержали на греческом острове

Казахстанку, объявленную в розыск, задержали на греческом острове Хиос, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МВД.

Фото: POLICE_of_KZ

Сообщается, что интерпол МВД Казахстана при взаимодействии с зарубежными коллегами задержал объявленную в международный розыск мошенницу.

"В 2021 году женщина, работая бухгалтером одного из ТОО в Алматы, незаконно перевела на свой персональный счет денежные средства в размере 230 тысяч долларов. В настоящее время решается вопрос о выдаче задержанной в Казахстан", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Генеральная прокуратура сообщила о задержанном в Турции казахстанце. Он подозревается в хранении с целью сбыта аналогов психотропных веществ.