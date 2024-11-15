В Казахстане появится новая цифровая монета

В ходе XII Конгресса финансистов он сообщил, что ее можно будет продавать, покупать, дарить в цифровом формате через AIX, Tabys и обменивать на физические инвестиционные монеты.

"Впервые такие монеты станут доступны к покупке уже в начале 2025 года. Мы, с одной стороны, следуем за трендом токенизации. С другой стороны, показываем, что активно используем всю инфраструктуру нашей страны. Как KASE, которая является нашей основной биржей, так и AIX, на которую делается большая ставка с точки зрения развития новых инструментов", – раскрыл он подробности.

Сулейменов отметил, что цифровая монета будет обеспечена золотом.