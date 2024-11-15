Фура врезалась в здание школы в Уральске

В центре Уральска фура врезалась в здание школы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Мой город .

Фото Медет Медресов / mgorod.kz

Как сообщают очевидцы, большегруз двигался по улице Мендалиева и врезался в легковой автомобиль Hyundai.

Фото: mgorod.kz

После столкновения оба транспортных средства снесли забор и протаранили здание школы № 36.

По предварительным данным, авария произошла 14 ноября около 10 утра.

На момент публикации комментарий от пресс-службы департамента полиции Западно-Казахстанской области не был получен. Подробности происшествия выясняются.