Фура врезалась в здание школы в Уральске

В центре Уральска фура врезалась в здание школы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Мой город.
Как сообщают очевидцы, большегруз двигался по улице Мендалиева и врезался в легковой автомобиль Hyundai.
Фото: mgorod.kz
После столкновения оба транспортных средства снесли забор и протаранили здание школы № 36.
По предварительным данным, авария произошла 14 ноября около 10 утра.
На момент публикации комментарий от пресс-службы департамента полиции Западно-Казахстанской области не был получен. Подробности происшествия выясняются.
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