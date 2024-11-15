Осужден главный санврач Шымкента

Главный санитарный врач Шымкента осужден за взятку, передает Tengrinews.kz.
Межрайонный суд по уголовным делам рассмотрел уголовное дело в отношении четверых фигурантов дела о взяточничестве.
Как отметили в суде, подсудимые Т. и Т. обвинялись по статье 366, части 3, пункту 2 УК ("Получение взятки в значительном размере группой лиц по предварительному сговору лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций").
Подсудимая М. обвинялась по статье 368, части 2 УК ("Посредничество во взяточничестве лицом с использованием своего служебного положения). Подсудимая А. обвинялась по статье 367, части 2 УК ("Дача взятки в значительном размере лицу, уполномоченному на выполнение государственных функций").
"Подсудимые Т., являясь руководителем департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Шымкента, и Т. - руководителем службы управления персоналом, в группе лиц по предварительному сговору, используя свое служебное положение, получили взятку в значительном размере в сумме 600 тысяч тенге через посредника - руководителя Шымкентского отделенческого управления санитарно-эпидемиологического контроля на транспорте М. - за трудоустройство дочери А., которая дала должностному лицу через посредника взятку в значительном размере. Вина подсудимых доказана их показаниями, вещественными доказательствами и другими доказательствами, собранными по делу", - говорится в решении суда.
Прокурор просил суд назначить подсудимым наказание в виде лишения свободы.
Все подсудимые признали вину полностью, чистосердечно раскаиваются в содеянном и просят суд назначить наказание, не связанное с лишением свободы.
"Судом Т. признан виновным по статье 366, части 3, пункту 2 УК, и ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы. Подсудимая Т. признана виновной по статье 366, части 3, пункту 2 УК, и ей назначено наказание в виде штрафа в размере 21 миллиона тенге. Подсудимая М. признана виновной по статье 368, части 2 УК, и ей назначено наказание в виде штрафа в размере девяти миллионов тенге. Подсудимая А. признана виновной по статье 367, части 2 УК, и ей назначено наказание в виде штрафа в 12 миллионов", - говорится в сообщении пресс-службы суда Шымкента.
Приговор суда не вступил в законную силу.
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