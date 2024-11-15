18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
495.95
524.37
4.98
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
15.11.2024, 12:03

Осужден главный санврач Шымкента

Новости Казахстана 0 505

Главный санитарный врач Шымкента осужден за взятку, передает Tengrinews.kz.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Межрайонный суд по уголовным делам рассмотрел уголовное дело в отношении четверых фигурантов дела о взяточничестве.

Как отметили в суде, подсудимые Т. и Т. обвинялись по статье 366, части 3, пункту 2 УК ("Получение взятки в значительном размере группой лиц по предварительному сговору лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций").

Подсудимая М. обвинялась по статье 368, части 2 УК ("Посредничество во взяточничестве лицом с использованием своего служебного положения). Подсудимая А. обвинялась по статье 367, части 2 УК ("Дача взятки в значительном размере лицу, уполномоченному на выполнение государственных функций").

"Подсудимые Т., являясь руководителем департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Шымкента, и Т. - руководителем службы управления персоналом, в группе лиц по предварительному сговору, используя свое служебное положение, получили взятку в значительном размере в сумме 600 тысяч тенге через посредника - руководителя Шымкентского отделенческого управления санитарно-эпидемиологического контроля на транспорте М. - за трудоустройство дочери А., которая дала должностному лицу через посредника взятку в значительном размере. Вина подсудимых доказана их показаниями, вещественными доказательствами и другими доказательствами, собранными по делу", - говорится в решении суда.

Прокурор просил суд назначить подсудимым наказание в виде лишения свободы.
Все подсудимые признали вину полностью, чистосердечно раскаиваются в содеянном и просят суд назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

"Судом Т. признан виновным по статье 366, части 3, пункту 2 УК, и ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы. Подсудимая Т. признана виновной по статье 366, части 3, пункту 2 УК, и ей назначено наказание в виде штрафа в размере 21 миллиона тенге. Подсудимая М. признана виновной по статье 368, части 2 УК, и ей назначено наказание в виде штрафа в размере девяти миллионов тенге. Подсудимая А. признана виновной по статье 367, части 2 УК, и ей назначено наказание в виде штрафа в 12 миллионов", - говорится в сообщении пресс-службы суда Шымкента.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 1 января 2025 года в Казахстане будут увеличены пенсии: кого это коснетсяНовости Казахстана
22.10.2024, 20:03 0
Минтруд РК выпустил приказ касательно пенсийНовости Казахстана
21.10.2024, 15:24 0
Почему в некоторых семьях рождаются только девочки, узнали генетикиНовости Мира
18.10.2024, 12:28 0
Водителя арестовали и лишили прав за стикер на госномерахНовости Казахстана
07.11.2024, 11:45 0
Рубли и российские флаги в Байконуре расстроили казахстанцевНовости Казахстана
30.10.2024, 12:12 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...