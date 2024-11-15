Экономика попала в замкнутый круг – глава Нацбанка о проблемах страны

Он отметил, что без инфляции в 5% не будет и базовой ставки в районе 9-10%,.

В ходе XII Конгресса финансистов глава Нацбанка согласился с мнением о том, что как бы не менялись законы "О банках" и другие сопутствующие, без соответствующей понятной макросреды, одними регулированием, либерализацией и совершенствованием сферы ничего не достичь.

Он пошутил, что все мероприятие переглядывался с министром финансов Мади Такиевым и улыбался, не потому что это смешно, а потому что оба очень хорошо понимают проблему и пытаются ее решить. На этом шутки закончились.

"Мне кажется, чтобы понять стратегическое целеполагание в развитии не только сектора, но и экономики в целом, нужно сделать не один, а два три шага назад", – отметил спикер.

Сулейменов признал, что при текущей базовой ставке рыночные кредиты дорогие. При этом правительство, как и в любой другой стране, работает в сторону строительства и развития инфраструктуры, реализации проектов.

"Они поступают так, как видят. Говорят "мы сейчас "Байтерек", БРК докапитализируем, байтерековские и другие институты сейчас накачаем, "Самрук-Қазына" дадим поручение, чтоб они какими-то проектами в реальном секторе напрямую занимались". Я понимаю, что это задача любого правительства. Потому что развивать экономику нужно", – заметил спикер.

После чего подчеркнул, что совместно с правительством проводятся встречи, где обсуждается, как решить проблему.

"Наши рыночные механизмы, как бы мы ни говорили про госучастие, все равно, в рыночной экономике не заработают. Не будет инфляции в районе 5%, не будет базовой ставки в районе 9-10%. Соответственно, не будет рыночных кредитов под 11-12%. Поэтому на наш взгляд сейчас надо сконцентрировать задачу и Нацбанка, и правительства в достижении данной задачи", – заверил Сулейменов.

Глава Нацбанка напомнил, что у надзорного ведомства есть двойной мандат по сбиванию инфляции и экономическому росту. На этом фоне спикер выразил мнение, что нужно акценировать на работе правительства в первом направлении.

"После того, как мы достигнем 5%, экономика сама заработает. Это будут не Кейнсианские подходы, когда мы "вот тебе деньги, вот тебе субсидии, вот тебе субсидии, вот здесь тебя профинансирует "Байтерек", здесь Фонд развития промышленности, здесь БРК". Многие проекты, которые сейчас не летают, полетят", – спрогнозировал Сулейменов.

Он добавил, что на данный же момент ожидать, что Нацбанк "с какого-то перепугу" начнет снижать базовую ставку при высокой и развернувшейся инфляции, наличии огромной массы проинфляционных факторов, таких как фискальная экспансия, изменение в тарифной политики, не стоит.

В то же время на данный момент, по словам Сулейменова, страна находится в злополучном замкнутом круге, когда при высокой ставке все идут за господдержкой, те разрабатывают фискальный стимул, а так как налогов нет, деньги берутся из Нацфонда, снова появляется денежная масса, что подогревает инфляцию, которая ведет к высокой базовой ставке.

"Поэтому до тех пор, пока мы не разберемся с инфляцией, не наведем системный порядок в государственных финансах (…) А там многие решения будут достаточно болезненными. Это снижение каких-то расходов государственных в краткосрочном периоде, и увеличение доходов. Последнее, откровенно говоря, налоги, приватизация, продажи государственных активов, повышение госрезервов. Поэтому в координации денежно-кредитной и налогово-бюджетной политике мы считаем, что на данном этапе для нашей страны важнее обеспечить порядок с инфляцией и госфинансами. Это создаст предпосылки для большого рыночного экономического рывка", – заключил Сулейменов.

Сидевшая рядом глава Народного банка Умут Шаяхметова дополнила слова спикера, заявив, что способы, которыми Нацбанк пытается обеспечить рост, нужно сделать недоступными.