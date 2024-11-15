Глава Нацбанка выступил за легализацию криптовалют и обменников в Казахстане

Фото пресс-службы Нацбанка

Сулейменов отметил, что подобные меры обсуждались еще в 2022 году, когда велась борьба с нелегальным майнингом, и на тот момент были предложены какие-то законодательные основы для регулируемых цифровых активов и юрисдикция в рамках Международного финансового центра "Астана" (МФЦА).

Однако, по его мнению, с тех пор развитие криптовалютного рынка в Казахстане остается ограниченным, в то время как соседние страны, такие как Кыргызстан и Узбекистан, продвинулись намного дальше и уже значительно обгоняют страну по объемам торговли.

По его словам, отношение регуляторов к криптовалютам зачастую негативное, однако игнорировать их больше нельзя. Сулейменов признал, что казахстанцы активно вкладывают в криптовалюту значительные средства в долларах и важно, чтобы государство видело этот рынок.

"Факт остается фактом, они есть. От того, что мы, как регуляторы, не хотим их признавать и, закрывшись, сидим, это не значит, что они куда-то исчезнут. Это не значит, что активы казахстанцев, конкретных людей туда не вкладываются. Я уверен, что туда вкладывается большой объем активов. Причем активов в долларах. Они вкладывают. Мы этого не видим. А мы хотим это видеть. Не для того, чтобы запретить, а наоборот, если это есть, давайте это разрешим. В том числе такие вещи, как криптообменники. Пусть лучше это будет легально разрешено в рамках нашей правовой системы с определенным регулированием и отчетностью, нежели абсолютно вне регуляторного поля", - подчеркнул Тимур Сулейменов.

По словам главы Нацбанка, вопрос легализации криптовалютных активов и обменных операций будет обсуждаться как с традиционными финансовыми структурами, так и с новыми игроками из сферы финтеха и криптоиндустрии.