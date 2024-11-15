Будущее российского тренера Черчесова в сборной Казахстана — под вопросом

В Федерации футбола Казахстана пока не рассматривают дальнейшую судьбу главного тренера Станислава Черчесова, хотя разговоры об его увольнении начались еще до неудачных результатов в Лиге наций, сообщает ИА «NewTimes.kz» .

Фото: kff.kz

Станислав Черчесов, известный в футбольных кругах по работе с российскими клубами «Динамо», «Спартак», «Жемчужина», а также с польской «Легией» и венгерским «Ференцварошем», был назначен главным тренером сборной Казахстана в прошлом году. Однако в этом сезоне команда выступает неудачно — за пять матчей Лиги наций не было забито ни одного гола, и сборная досрочно вылетела из дивизиона В.

Российский спортивный журналист Гоша Чернов выразил разочарование результатами команды:

«Черчесов в Казахстане — грусть и печаль. Команда не забила ни одного мяча за 450 минут, что выглядит пугающе, особенно на фоне весенних успехов, когда казахстанцы были близки к выходу на Евро».

Недавнее поражение от Австрии в Алматы стало ударом для болельщиков. Тем не менее, до конца текущего цикла Лиги наций руководство сборной решило сосредоточиться на завершении турнира. Окончательное решение по кадровым вопросам, включая возможные изменения на тренерской позиции, будет принято только 20 декабря.

Напомним¸ что ранее Черчесов попадал в скандал из-за того, что посмеялся над вопросом журналиста, озвученного на казахском языке.