Отставки в Талгаре: брату Хасана Касымбаева нашли замену

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Как сообщили в акимате, руководителем аппарата акима Талгарского района назначен Нуржан Абдалимов.

Что известно о новом руководителе аппарата акима Талгарского района

Нуржан Абдалимов родился 10 июня 1988 года. Имеет высшее образование. Окончил Казахский университет путей сообщения по специальности "таможенное дело", а также получил степень магистра права в академии "Кайнар".

Трудовая деятельность началась в 2011 году на позиции старшего оператора в ГКП "Центр информационных систем города Алматы". В этом же году началась работа в аппарате акима Алатауского района Алматы, где на протяжении четырех лет (2011–2015 годы) занимал должность специалиста по развитию предпринимательства и промышленности.

В 2015 году был назначен начальником отдела по правовым вопросам, а позже - руководителем отдела предпринимательства и промышленности, занимая эту должность до 2018 года.

С 2018-го по 2019 год работал главным специалистом по правовым вопросам, а затем, с 2019-го по 2021 год, возглавлял отдел в ТОО "АлматыЭлектроТранс".

С апреля 2023 года занимает должность начальника госправового отдела аппарата акима Талгарского района.

Напомним, ровно месяц назад от должности руководителя аппарата акима Талгарского района был освобожден Аслан Касымбаев - брат задержанного Хасана Касымбаева.

Еще раньше аким города Талгара Бахыт Куришбеков и его заместитель Сагындык Матан были освобождены от должностей.

Напомним, о задержании Хасана Касымбаева стало известно 4 ноября. Позже в департаменте полиции Алматинской области подтвердили информацию.

По данным полиции, Касымбаев может иметь отношение к похищению и избиению тренера по боям без правил в июне 2021 года в Талгаре. Тогда групповое избиение и похищение мужчины попали на видео. В описании отмечалось, что избитый мужчина - боец и тренер по боям без правил Арман Алимов.

Добавим, что имя Хасана Касымбаева фигурировало в связи с резонансным убийством в Талгаре.

Напомним, жестокое убийство 16-летнего Шерзата Болата в Талгаре произошло в ночь на 4 октября. По подозрению в совершении преступления были задержаны и взяты под стражу 11 человек. Расследование убийства взял на контроль министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов. В Талгар была направлена группа из МВД.

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Через несколько дней в ночь на 12 октября в селе Азат был совершен поджог дома семьи Шерзата Болата. Генпрокуратура пообещала найти виновных в поджоге дома.

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Позже с заявлением выступил сам Хасан Касымбаев, которого в сети называют главой "Хуторской бригады". Он назвал "порочащими" комментарии в сети, которые пишут о нем жители Талгара.