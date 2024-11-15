Токаев о премиях госслужащих: У них тоже есть семьи и планы

Глава государства Касым-Жомарт Токаев высказался о запрете премий для государственных служащих, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Акорду.

Фото пресс-службы Акорды

Выступая на форуме работников сельского хозяйства, Президент напомнил о том, что недавно широко обсуждалась тема возможного запрета на выплату премий государственным служащим.

"По данному вопросу министерством финансов уже даны разъяснения – оснований для такого запрета не существует. Госслужащие выступают одними из главных проводников системных преобразований в стране. Зарабатывают они немного, часто задерживаются на работе допоздна. У них тоже есть семьи и обязательства, наконец, простые человеческие желания и планы. Считаю, что для повышения эффективности госорганов оплата труда рядовых сотрудников должна быть конкурентной. И премии помогают решать эту задачу. По-другому сложно привлечь на госслужбу квалифицированных специалистов и предотвратить текучку кадров", - сказал Глава государства.

Напомним: ранее министр финансов Мади Такиев объявил о нововведении в системе премирования госслужащих Казахстана. По словам министра, госслужащих перестанут премировать за счет сэкономленных госорганами средств. Эти деньги будут возвращаться в бюджет.