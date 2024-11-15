Токаев поручил пересмотреть подход ко всеобщему декларированию

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на первом форуме работников сельского хозяйства поручил пересмотреть подход к всеобщему декларированию, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду .

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

По словам президента, "на пути строительства Справедливого Казахстана" большое значение приобретает всеобщее декларирование доходов граждан, которое постепенно внедряется с 2021 года.

Глава государства отметил, что в рамках первых трех этапов этим требованием охвачены более 4 млн человек - госслужащие, руководители квазигосударственного сектора, предприниматели, а также их супруги.

"Планируется, что в следующем году декларации будут сдавать еще около 8 млн человек. Однако следует учесть тот факт, что концепция всеобщего декларирования доходов была принята уже 14 лет назад. За это время страна добилась значительного прогресса в сферах цифровизации и финтеха. Обеспечена интеграция баз данных различных государственных учреждений. Усилен финансовый и налоговый контроль.

С учетом этих масштабных изменений возникает вопрос целесообразности сдачи деклараций гражданами, подпадающими под четвертый, заключительный, этап. Правительству необходимо проработать решение этого вопроса", - сказал Токаев.

Ранее мы писали, должны ли бывшие чиновники и предприниматели подавать декларации в Казахстане. Также сообщалось, кого освободили от участия во всеобщем декларировании в Казахстане.

Напомним, в 2025 году в систему всеобщего декларирования войдет все взрослое население Казахстана. Участвовать нужно будет даже тем, у кого нет имущества для отражения в декларации.