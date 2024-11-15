Токаев: Нельзя экономить на пенсиях, пособиях и зарплатах бюджетников

Фото: depositphotos.com

По его словам, экономия на социальных расходах неуместна.

"Как вы знаете, в Послании мною поручалось принять меры, направленные на эффективное использование бюджетных средств. Разумеется, в бюджетной политике должен главенствовать принцип прагматизма. Но нельзя экономить на социальных расходах, зарплатах бюджетников, пенсиях и пособиях – это моя принципиальная позиция", - сказал Токаев на форуме работников сельского хозяйства.

Президент подчеркнул, что всегда следует держать в фокусе внимания приоритетную задачу поступательного повышения благополучия граждан.