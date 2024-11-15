Токаев: Нельзя экономить на пенсиях, пособиях и зарплатах бюджетников

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о расходах государства на социальные нужды казахстанцев, передает корреспондент Tengrinews.kz.
По его словам, экономия на социальных расходах неуместна.
"Как вы знаете, в Послании мною поручалось принять меры, направленные на эффективное использование бюджетных средств. Разумеется, в бюджетной политике должен главенствовать принцип прагматизма. Но нельзя экономить на социальных расходах, зарплатах бюджетников, пенсиях и пособиях – это моя принципиальная позиция", - сказал Токаев на форуме работников сельского хозяйства.
Президент подчеркнул, что всегда следует держать в фокусе внимания приоритетную задачу поступательного повышения благополучия граждан.
"Безусловно, нужно находить способы совершенствования и наращивания потенциала пенсионной системы. Важно стимулировать развитие так называемой "серебряной экономики", когда пожилые люди, еще полные здоровья и энергии, активно продолжают вносить свой вклад в развитие страны. Это тем более актуально, когда мы говорим о поступательном росте средней продолжительности жизни, которая уже превысила 75 лет, как об одном из ключевых достижений социальной политики государства", - добавил Глава государства.
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