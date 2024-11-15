Дальнобойщика на год лишили прав и арестовали за скрытие госномера

В Жамбылской области дальнобойщика лишили водительских прав на год и арестовали на сутки за попытку скрыть государственный номер своего автомобиля, передает Tengri Auto со ссылкой на Polisia.kz .

Фото: depositphotos.com

Инцидент произошел вечером 12 ноября на участке автодороги Западная Европа – Западный Китай в сторону Алматы.

Фото: Polisia.kz

Сотрудники полиции остановили автомобиль Volvo, за рулем которого находился гражданин соседнего государства. Оказалось, что регистрационные номера машины были частично скрыты с помощью черного хомута, что препятствовало их идентификации.

На водителя был составлен административный протокол по части 4 статьи 590 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан. В суде мужчина признал вину и выразил сожаление о случившемся.

Ранее мы рассказывали, что водителя арестовали и лишили прав за стикер на госномерах.

В Жуалынском районе Жамбылской области полиция задержала водителя из Алматинской области, который управлял автомобилем с закрытыми государственными номерами. Машина была остановлена на 564-м километре трассы Западная Европа – Западный Китай. Водитель закрыл буквы на номерах красной бумагой.