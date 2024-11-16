“Общупывать всех нет смысла“ - эксперт о декларациях рядовых казахстанцев

Политический обозреватель Газиз Абишев высказался о том, что имел в виду Президент, предлагая оценить "целесообразность сдачи декларации гражданами, подпадающими под четвертый этап", передает Tengrinews.kz .

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Эксперт подчеркивает, что государство уже обладает достаточным опытом цифрового контроля за движением капитала и выявлением серых доходов.

"Цифровизация проникла во все сферы жизни. Опыта по контролю за движением капитала и выявлению серых доходов достаточно. Государство научилось самостоятельно считать деньги в карманах всех более-менее серьезных игроков. Тогда зачем вызывать лишнее раздражение у простых людей, итак перебивающихся от зарплаты до зарплаты и иногда зарабатывающих пару лишних крошек мимо налоговых сетей?" - написал Абишев в своем Telegram-канале.

Эксперт уверен, что ключевой акцент в декларации должен быть сделан на государственных служащих.

"На самом деле самое главное - чтобы декларации сдавали государственные служащие - те, кто обладает государственной властью и распоряжается бюджетными средствами. Остальные по большому счету не при делах, общупывать их не имеет большого смысла", - добавил он.

Напомним, Касым-Жомарт Токаев поручил пересмотреть вопрос необходимости сдачи деклараций рядовыми гражданами.

"Планируется, что в следующем году декларации будут сдавать еще около 8 миллионов человек. Однако следует учесть тот факт, что концепция всеобщего декларирования доходов была принята уже 14 лет назад. За это время страна добилась значительного прогресса в сферах цифровизации и финтеха. Обеспечена интеграция баз данных различных государственных учреждений. Усилен финансовый и налоговый контроль. С учетом этих масштабных изменений возникает вопрос целесообразности сдачи деклараций гражданами, подпадающими под четвертый, заключительный, этап. Правительству необходимо проработать решение этого вопроса", - сказал он.

Президент отметил, что рамках первых трех этапов этим требованием охвачены более 4 миллионов человек, в частности госслужащие, руководители квазигосударственного сектора, предприниматели, а также их супруги.