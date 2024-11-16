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15.11.2024, 19:52

“Общупывать всех нет смысла“ - эксперт о декларациях рядовых казахстанцев

Новости Казахстана 0 593

Политический обозреватель Газиз Абишев высказался о том, что имел в виду Президент, предлагая оценить "целесообразность сдачи декларации гражданами, подпадающими под четвертый этап", передает Tengrinews.kz.

Изображение сгенерировано при помощи ИИ
Изображение сгенерировано при помощи ИИ

Эксперт подчеркивает, что государство уже обладает достаточным опытом цифрового контроля за движением капитала и выявлением серых доходов.

"Цифровизация проникла во все сферы жизни. Опыта по контролю за движением капитала и выявлению серых доходов достаточно. Государство научилось самостоятельно считать деньги в карманах всех более-менее серьезных игроков.

Тогда зачем вызывать лишнее раздражение у простых людей, итак перебивающихся от зарплаты до зарплаты и иногда зарабатывающих пару лишних крошек мимо налоговых сетей?" - написал Абишев в своем Telegram-канале.

Эксперт уверен, что ключевой акцент в декларации должен быть сделан на государственных служащих.

"На самом деле самое главное - чтобы декларации сдавали государственные служащие - те, кто обладает государственной властью и распоряжается бюджетными средствами. Остальные по большому счету не при делах, общупывать их не имеет большого смысла", - добавил он.

Напомним, Касым-Жомарт Токаев поручил пересмотреть вопрос необходимости сдачи деклараций рядовыми гражданами.

"Планируется, что в следующем году декларации будут сдавать еще около 8 миллионов человек. Однако следует учесть тот факт, что концепция всеобщего декларирования доходов была принята уже 14 лет назад. За это время страна добилась значительного прогресса в сферах цифровизации и финтеха. Обеспечена интеграция баз данных различных государственных учреждений. Усилен финансовый и налоговый контроль. С учетом этих масштабных изменений возникает вопрос целесообразности сдачи деклараций гражданами, подпадающими под четвертый, заключительный, этап. Правительству необходимо проработать решение этого вопроса", - сказал он.

Президент отметил, что рамках первых трех этапов этим требованием охвачены более 4 миллионов человек, в частности госслужащие, руководители квазигосударственного сектора, предприниматели, а также их супруги.

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